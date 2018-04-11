Аналитик назвал условие, при котором ЕС будет инвестировать в ГТС Украины

"Нафтогаз" прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по "Северному потоку-2", назвав ее слова "хорошей новостью". Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение по поводу обоснованности "радости" Киева.

"Нафтогаз Украины" надеется, что позиция Германии по реализации проекта "Северный поток-2" повлияет на другие страны Евросоюза.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом", – говорится в сообщении "Нафтогаза" на Facebook.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что реализация "Северного потока-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита. По словам канцлера, в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным она подчеркнула, что Украина должна остаться страной – транзитером газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ответ напомнил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину: он может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2" и украинского транзита.

"Глава "Газпрома" говорил, что необходимо сохранить некоторый объем транзита газа через Украину. То есть определенные договоренности между "Газпромом" и Германией абсолютно четко прослеживаются, линия одна. Чтобы Украина не мешала строительству "Северного потока-2" и перераспределению газотранспортных мощностей, им отдадут какой-то небольшой кусочек – 10-15 млрд кубометров. При этом сам Киев заявляет, что оставит транзит только при условии, что украинская ГТС перейдет в собственность западных компаний. А европейцы, в свою очередь, вполне могут инвестировать (в ремонт украинской ГТС – ред.) при условии, что это будет обязательным фактором для инвесторов проекта "Северный поток-2". Но (инвестировать будут – ред.) не особо быстро, не особо много, просто так, чтобы украинцы могли кричать о своей "перемоге" и своей "незалежности"", – сказал Руслан Осташко.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Германия разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории в конце марта. Одно из двух необходимых разрешений в начале апреля также предоставила и Финляндия. В течение нескольких недель компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить второе. В ближайшие месяцы она также ждет разрешения на возведение газопровода в других странах: России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть намерения по экспорту в Европу своего СПГ.

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