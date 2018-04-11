Политолог рассказал, зачем Юлию Скрипаль доставили в военный госпиталь

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на военной базе, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев поделился мнением о том, как дальше будут развиваться события.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. Как пишет издание, она находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем. О какой именно военной базе идет речь, издание не уточнило.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в понедельник, 9 апреля. По сообщению британских СМИ, после этого ее доставили "в безопасное место". В российском посольстве назвали такой шаг стремлением британских властей изолировать Юлию Скрипаль от общественности, скрыть важные свидетельские показания и воспрепятствовать независимому расследованию инцидента.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в военный госпиталь Юлию Скрипаль доставили не для того, чтобы лечить.

"Госпиталь на военной базе после объявления о том, что Юлия Скрипаль выздоровела – это, конечно, способ спрятаться, а не способ лечиться. Иначе представители гражданского госпиталя не заявили бы, что лечение прошло успешно. Трудно сказать, являются ли эти действия результатом искренней веры британской стороны в то, что семье Скрипалей угрожает опасность от "страшной России" или это просто продолжение спектакля. Второе мне кажется более вероятным. Но фактически это приведет только к нагнетанию антироссийской истерии. Что касается дальнейшей судьбы Скрипалей, то, думаю, госпожа Скрипаль через некоторое время окажется в США, и возможно, под чужим именем. Ее отец, скорее всего, последует за ней", – считает Дмитрий Журавлев.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

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