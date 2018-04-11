Политолог рассказал, зачем Юлию Скрипаль доставили в военный госпиталь

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. Как пишет издание, она находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем. О какой именно военной базе идет речь, издание не уточнило.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в военный госпиталь Юлию Скрипаль доставили не для того, чтобы лечить.
"Госпиталь на военной базе после объявления о том, что Юлия Скрипаль выздоровела – это, конечно, способ спрятаться, а не способ лечиться. Иначе представители гражданского госпиталя не заявили бы, что лечение прошло успешно. Трудно сказать, являются ли эти действия результатом искренней веры британской стороны в то, что семье Скрипалей угрожает опасность от "страшной России" или это просто продолжение спектакля. Второе мне кажется более вероятным. Но фактически это приведет только к нагнетанию антироссийской истерии. Что касается дальнейшей судьбы Скрипалей, то, думаю, госпожа Скрипаль через некоторое время окажется в США, и возможно, под чужим именем. Ее отец, скорее всего, последует за ней", – считает Дмитрий Журавлев.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!