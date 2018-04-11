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Мнение: угрожать России санкциями по госдолгу бессмысленно

11:5511.04.2018
(обновлено: 11:56 11.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в ВашингтонеЗдание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Конгресс США в рамках нового пакета санкций планирует ввести полный запрет на финансовые операции с госдолгом РФ. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько чувствительно это будет для России.

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса. 

Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
Санкции начинаются с вешалки: США давят на Россию в новых декорациях
Санкции также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" России в "деле Скрипаля".

На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что введение запрета на финансовые операции с госдолгом России – бессмысленный шаг для США. 

"Как скоро конгрессмены захотят это рассматривать – не думаю, что это будет в ближайшее время, и не факт, что это вообще будет. Пока идет такая артподготовка с шумовыми эффектами… Россия выплатила практически весь свой госдолг еще в нулевые – это был очень важный стратегический государственный шаг. Сейчас у России госдолг есть, но он минимален, и угрожать этим (запретом на  операции  с госдолгом – ред.)  России бессмысленно, потому что те средства, которые сейчас называются госдолгом России – это настолько незначительная сумма, что существенного влияния на экономику и на социальную ситуацию в России это не окажет. Госдолг России на порядок меньше, чем корпоративные долги российских фирм, на которые сейчас идет атака. И это при том, что долги не Российской Федерации, а российских банков и предприятий, прежде всего частных, тоже сократились после 2014 года. В ситуации санкций, ухудшения делового климата российские предприниматели все-таки осуществляли усилия, чтобы расплатиться с долгами", – сказал Владимир Шаповалов.   

По его словам, Российская Федерация также продолжает вывод активов из американских ценных бумаг. 

"Этим Россия занимается в последние годы, причем достаточно активно. Я согласен с теми, кто говорит, что делать это нужно было давно. Но дело в том, что есть и вторая сторона: одномоментно это осуществить – это значит обрушить рынки и тем самым устроить самим себе достаточно серьезный негатив. Поэтому Россия в течение нескольких последних лет постепенно, но неуклонно шла по пути вывода активов из американских ценных бумаг и перевода их в золото и иные активы", – отметил Владимир Шаповалов.  

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