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Политолог: США хотят капитуляции России в Сирии, но этого не будет

10:0011.04.2018
021491
© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry TrumanАвианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
Американские СМИ рассуждают об оружии, которое Россия и США могут применить в Сирии. Москва не собирается ни на кого нападать, но на атаку ответит, сказал в эфире радио Sputnik политолог Олег Глазунов.

США в случае удара по Сирии могут применить крылатые ракеты, а также самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики, в то время как Россия может ответить своими крылатыми ракетами, пишет издание The National Interest.

Соединенные Штаты, как отмечает издание, могут нанести удары по объектам в Сирии крылатыми ракетами "Томагавк" и AGM-86, которые, как предполагается, способны обойти российские ЗРК С-300В4 и С-400, размещенные в Сирии.

Кроме того, в распоряжении Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-"невидимки" F-22 Raptor, которые, впрочем, способны обнаружить российские системы ПВО.

Россия в свою очередь, как пишет The National Interest, может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе. Для этого в распоряжении российских военных имеются крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты "Калибр" морского базирования.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, для чего нужна такая публикация.

"Дональд Трамп своей русофобской риторикой загнал себя в угол. Он уже не может пойти на попятную, потому что тогда в глазах своих избирателей он будем первым американским президентом со времен окончания холодной войны, который сделал шаг назад в отношениях с Россией. Поэтому у него нет другого выхода, кроме как угрожать Сирии обстрелами, а России – санкциями. Его устраивает только капитуляция Россия, чтобы она полностью вышла из Сирии. Но этого, конечно, не будет. Наш президент показал, что способен решать геополитические задачи. Мы не собираемся никого атаковать, но уже предупредили, что на атаку в Сирии ответим. То, что в СМИ рассказывают, как США будут наносить удары по Сирии, какими ракетами – это обыкновенное запугивание. Проверка: вдруг Россия испугается и пойдет на какие-то уступки. Россия полноправный мировой игрок, она показала, что своих друзей в трудную минуту она не бросает", – сказал Олег Глазунов.

Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В ее состав также входят ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев, ожидается, что в состав группы также войдет фрегат ВМС Германии.

О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.

Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия властей Сирии. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов. Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий, предупредив, что это может привести "к самым тяжелым последствиям".

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