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Крымский депутат: пиратством Украина ставит себя в один ряд с Сомали

09:2311.04.2018
(обновлено: 10:03 11.04.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСуда в порту Керченской паромной переправыСуда в порту Керченской паромной переправы
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Украина арестовала еще одно российское судно. Киев открыто нарушает нормы международного права, заявил депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Российское судно компании Trans Services Maritime арестовано  в порту Южный Одесской области. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. 

Он пояснил, что в Киеве расследуют дело о "незаконной" разработке песчаника в районе Каркинитского залива (заповедник "Лебединые острова") в Крыму. Судно, по его словам, принадлежит российской компании Trans Services Maritime, а песок используют для строительства моста рядом с Керчью.

"Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", – написал генпрокурор в Facebook.

Как сообщили позже РИА Новости инфоцентр "Крымский мост", песок арестованного на Украине судна не предназначался для строительства моста за его ненадобностью.

Это не первая провокация Киева в отношении российского гражданского флота. Так, в конце марта в Азовском море украинские пограничники арестовали сейнер "Норд". У всех членов экипажа российские паспорта. Моряки до сих пор не могут покинуть территорию Украины из-за противодействия пограничной службы. Во вторник стало известно, что их доставили на допрос в отделение СБУ в Херсоне. Капитану "Норда" грозит до пяти лет лишения свободы. Ему вменяют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта".

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я думаю, что своими последними действиями Украина ставит себя в один ряд с сомалийскими пиратами, поскольку эти действия совершенно открыто нарушают все нормы международного права, права человека. Мы видим, как сейчас на территории Украины незаконно удерживают граждан РФ. Тех, кто был на судне "Норд", вообще держали две недели на корабле против их воли. Сейчас очередной незаконный захват российского судна. И, конечно, наша страна должна реагировать достаточно жестко. Черноморский флот сформировал группу реагирования на такие действия, потому что факты подобного пиратства со стороны Украины могут быть и дальше. Самое страшное, что страдают мирные граждане, против которых действуют представители военных структур Украины. Мы должны понимать, что и в дальнейшем такие провокации возможны", – отметил Владислав Ганжара.

В Крыму готовы к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне, сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!   
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