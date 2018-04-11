Эксперт: для европейцев противостоять России в Сирии – слишком рискованно

Лондон отказался участвовать в предлагаемой Вашингтоном совместной военной кампании в Сирии, сообщают СМИ. Такой отказ не говорит о расколе в рядах западной коалиции, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт Григорий Ярыгин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране, сообщает газета The Times.

Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik объяснил, что поведение Лондона значит для консолидированной позиции Запада.

"В целом это не означает раскол в рядах западной коалиции, однако ставки повышаются – США играют на повышение. Думаю, что не все европейские союзники готовы к такому военному обострению. Повышение градуса (я имею в виду направление военно-морской группировки к берегам Сирии) вместе с политическими угрозами – это уже чрезмерно накаленная обстановка, поэтому европейцы проявляют сейчас осторожность. Я думаю, что на определенном этапе они все-таки могут подключиться к международным усилиям, опыт у них есть. Для европейцев открыто противостоять России и ввязываться в военный конфликт даже опосредованно – слишком рискованно. Одно дело – поддерживать экономическое давление, другое дело – применять вооруженные силы, зная, что это повлечет за собой ответную реакцию. Поэтому Британия сейчас проявит сдержанность и осторожность. Но если США сделают следующий шаг, то европейцы оценят реакцию России и будут действовать, исходя из этого: либо продемонстрируют еще более сдержанную позицию, либо присоединятся к США. Они разделяют американскую линию, просто осторожничают, и это вопрос времени: когда они это поддержат", – сказал Григорий Ярыгин.

По его мнению, обостряя обстановку в Сирии, Вашингтон пытается таким образом надавить на Россию.

"Сама ситуация повышения градуса обстановки связана с индивидуальной политикой США, и даже в случае с "делом Скрипаля" ведущую роль в обострении международной ситуации играли США, а не Великобритания. Об этом говорит хотя бы количество высланных дипломатов. Возможно, Дональд Трамп хочет создать давление на Россию перед возможной предстоящей встречей – он все еще хочет вести переговоры, но в определенном контексте, с позиции силы. Он хочет получить наиболее выгодную позицию и, как "крестный отец", сделать такое предложение, от которого, как он считает, никто не сможет отказаться", – предположил Григорий Ярыгин.

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