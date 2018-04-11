Эксперт: оппонентам России не нужно объективное расследование по Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил два российских проекта резолюций по расследованию сообщений о применении химоружия в Сирии. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, почему.

Совет Безопасности ООН не поддержал два российских проекта резолюций, касавшихся расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

Сначала Совбез ООН отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный Москвой документ поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена Совета – Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны – Кувейт и Кот-д'Ивуар – воздержались при голосовании. Против документа выступили остальные семь членов Совета.

Представленный Россией документ был разработан еще в январе и доработан в последние месяцы. Он отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечалось, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях.

Позднее Совбез ООН отклонил еще один российский проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН – Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ – США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения. "Непринятие резолюции – это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения", – заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что противникам российской резолюции не нравится сам подход, который предлагает Москва.

"Россия предлагает объективное расследование, а те варианты, которые хотели бы провести другие члены Совбеза, носят субъективный подход. Он заключается в том, что там заведомо определяется вина Сирии и заведомо утверждается, что Сирия несет ответственность. Наши оппоненты хотят это подтвердить. Россия же предлагает объективно разобраться, почему эта тема возникла, и кто в действительности несет ответственность. Тем странам, которые голосовали против, этого не хочется", – отметил Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию сообщений о химатаке в Сирии. За документ проголосовали 12 членов СБ, против – Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Постпред России Василий Небензя объяснил, что с помощью новой резолюции США "пытаются возродить совместный механизм расследования, который "покрыл себя позором", вынеся приговор суверенному государству – Сирии – без подтверждающих данных".

В проекте, представленном США, говорилось, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI) Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 ("Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении") и принять меры в соответствии с главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.

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