Адвокат прокомментировал принудительное взыскание долга с "Газпрома"

Украинская компания "Нафтогаз" приступила к принудительному взысканию долга с российского "Газпрома". В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша выразил мнение, что в этой истории много политики.

"Нафтогаз" начинает процедуру взыскания долгов "Газпрома". Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник, 9 апреля, встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. На переговорах Витренко заявил, что "Газпром" отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков украинской компании.

"Принимая во внимание такую позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", — говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша назвал решение Стокгольмского арбитража абсурдным.

"Это решение абсурдное, по-другому его нельзя назвать – по одному и тому же поводу – по условию "бери или плати" — выносится два противоположных вердикта. России отказано, мол, нельзя разорить несчастный "Нафтогаз", а самому "Нафтогазу" присуждены огромные компенсации. Конечно, это решение выходит за рамки здравого смысла и, с моей точки зрения, права", — сказал Янис Юкша.

По его мнению, в этой истории, а также в начатой "Нафтогазом" процедуре взыскания долгов "Газпрома" очень много политики.

"Что-то мне подсказывает, что в этой истории много политиканства. Сам вопрос еще не окончательно закрыт. Будут новые процессы, и на их основании ситуация может развернуться принципиально. Но то, что сегодня власти в Европе, в том числе и судебная власть, будут способствовать "Нафтогазу" по взысканию любых возможных долгов с России – это совершенно очевидно. Но, подчеркиваю, это вопрос не экономический и не судебный. А это вопрос политики и сегодняшних трендов", — отметил адвокат.



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