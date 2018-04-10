Мнение: США "вытащили" новость о беспилотниках в Сирии под текущую ситуацию

Россия блокирует полеты американских дронов над Сирией, сообщают американские СМИ. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал, какие цели, по его мнению, преследует Запад, делая подобные информационные вбросы.

Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, и это значительно повлияло на военные операции США, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как утверждает телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

Между тем сам факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально до сих пор никто не подтвердил. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск, а тот назвал обвинения неубедительными.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в больницу Восточной Гуты люди с симптомами химического отравления не поступали. В российском МИД считают, что целью вбросов об атаке было намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik назвал появившуюся информацию в СМИ подготовкой Запада к нанесению удара по Сирии.

"Это часть информационной кампании, которая набирает обороты еще с марта, и сейчас мы видим, как ее постепенно подводят к необходимости удара по Сирии. Понятно, что, как они даже сами говорят, проблема с беспилотниками возникла не сегодня, но именно под текущую ситуацию они сейчас вытаскивают эту новость. То есть очевидна политическая составляющая этого заявления. Что касается возможностей, то Россия – технологическая страна, естественно, она обладает возможностями по уничтожению или затруднению действий современных беспилотников. Но такими средствами обладает и еще целый ряд стран региона. То есть понятное дело, что в текущих условиях это просто служит для подготовки удара по Сирии со стороны Запада", – сказал Борис Рожин.

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