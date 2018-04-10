Эксперт объяснил, зачем Киев говорит о создании оружия "мощнее российского"

В Киеве заявили о создании оружия "мощнее российского "Смерча"". В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов поделился мнением о том, с чем связаны подобные заявления со стороны украинского руководства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов похвастался ракетным комплексом "Ольха", испытания которого стартовали на юге Одесской области.

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога – "Смерча"", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. О каких показателях говорил Турчинов, в сообщении не уточняется.

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, чтобы заказчик смог проверить характеристики "Ольхи" на соответствие заданным параметрам.

Киев пытается нарастить поставки вооружений за рубеж, однако срывает уже заключенные контракты. В январе Министерство обороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Таиланд отказался от украинской военной техники в пользу китайской. Кроме того, Литва решила не покупать украинские БТР, потому что машины не соответствовали стандартам НАТО.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что заявление Турчинова – в русле кампании по запугиванию населения в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Говорить о сравнительных характеристиках российских и украинских вооружений не совсем корректно, потому что связи между ВПК разорваны. Но мы понимаем, что эта риторика – об оружии "мощнее российского" – для внутреннего употребления и для внешних кураторов Украины. Потому что обещано провести операцию в мае (в Донбассе – ред.). Она теперь будет называться не "антитеррористической операцией", а "операцией объединенных сил". Поэтому, думаю, подобные заявления нужно рассматривать как кампанию по запугиванию и бряцание оружием. Киев сейчас вкачивает значительные ресурсы в "военку"", – сказал Семен Уралов.

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