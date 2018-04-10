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Эксперт: говоря об "украинском транзите", Меркель заботится не о Киеве

16:4210.04.2018
(обновлено: 16:50 10.04.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине. 10 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине. 10 апреля 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Ангела Меркель связала судьбу "Северного потока-2" с украинским транзитом. В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что канцлер Германии только делает вид, что отстаивает интересы Украины.

Проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна – транзитер газа.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский политик объяснил, почему Киев теряет газовый транзит
"Я четко указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности насчет будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", – сказала Меркель.

Телефонный разговор Меркель с Путиным состоялся в понедельник вечером. Как заявляла пресс-служба Кремля, Россия и Германия подтвердили свои позиции в отношении проекта газопровода.

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что канцлер ФРГ, в первую очередь,  отстаивает интересы своей страны. 

"Меркель, в первую очередь, отстаивает свои интересы, но делает вид, что заботится, в том числе, и о будущем Украины. Но, понятно, что ее это совершенно не волнует. Ее интересуют: своя страна, свои компании, она рассчитывает исключительно на это. Для Меркель принципиально показать, что она не против кого-то, а она – за что-то. Потому что транзит будет идти по территории Германии, и ей выгодно напрямую получать поставки и получать транзитные платежи. Поэтому Меркель говорит: "Мы – за себя". А Украина пусть борется за свой транзит сама, создает конкурентные условия. Потому что сейчас по "Северному потоку" качать газ гораздо выгоднее, чем по украинской территории – гораздо дешевле получается. Тем более что Украина говорит, что собирается повысить транзитные платежи. Понятно, что "Газпром" в этих условиях будет минимизировать поставки через Украину. Да, небольшие потоки через Украину будут идти. Но "Газпром" будет стараться максимально сократить эти поставки, потому что это просто экономически невыгодно для него", – сказал Сергей Правосудов. 

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт прокомментировал позицию Меркель по "Северному потоку-2"
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" сократится до 10-15 млрд кубометров в год. В 2017 году транзит голубого топлива через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 млрд кубов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. При этом некоторые страны выступают против строительства – прежде всего Украина, которая опасается потерять доходы от транзита газа, и США, намеренные продвигать в Европе собственный сжиженный газ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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