Политолог о санкциях: Киев абсолютно напрасно "стелется" перед США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет собственные ограничения против бизнесменов РФ, попавших в санкционный список США. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, какие именно причины побуждают киевские власти так поступать.

В ближайшее время Киев введет ограничения против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США, заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он заявил, что поручил Службе безопасности Украины, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.

"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", – отметил Порошенко.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.

"Киев в этом (в санкциях – ред.) подражает Вашингтону, считая, очевидно, что Украина должна как можно чаще "стелиться" перед Соединенными Штатами. Но я не думаю, что это им очень сильно поможет. Те санкции, которые Киев введет против российских бизнесменов, Соединенные Штаты в любом случае воспримут как должное и никакой благодарности украинскому государству за эти санкции Вашингтон не выпишет. То есть, мы являемся свидетелями очередной абсолютно напрасной истерики со стороны страны-соседки. В дальнейшем, несомненно, будут и другие решения украинских властей, направленные на осложнение межгосударственных отношений между Киевом и Москвой, хотя, казалось бы, куда уж больше…", – сказал Иван Мезюхо.

На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также против высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова" и другие.

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