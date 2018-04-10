Эксперт: позиция Запада по Сирии может вызвать непредсказуемые последствия

В Кремле считают позицию США и ряда западных стран по Сирии неконструктивной. В эфире радио Sputnik политолог Александр Шатилов высказал мнение, что в своих обвинениях Запад уже переходит "красную черту".

Соединенные Штаты Америки и ряд других стран занимают неконструктивную позицию по текущей ситуации в Сирии, они отказываются смотреть реальности в глаза и развешивают ярлыки, но Россия не будет отказываться от дипломатической работы для урегулирования сирийского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о намерениях Кремля принять меры по смягчению ситуации в связи с развитием событий в Сирии.

По словам Пескова, при этом отсутствуют заявления о необходимости беспристрастного расследования.

"О необходимости проведения какого-то беспристрастного расследования никто из них не говорит. Собственно, наклеивание ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось у них уже в добрую традицию", – подчеркнул он.

Песков отметил, что Россия не будет отказываться от дипломатических усилий, направленных на урегулирование сирийского кризиса.

"Безусловно, это достаточно сужает маневр для дипломатических усилий. Но это не значит, что российская сторона намерена отказываться от активной работы на дипломатическом поприще, естественно, эта работа будет продолжена", – сказал Песков.

В эфире радио Sputnik декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов высказал мнение, что позиция Запада может привести к непредсказуемым последствиям.

"Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и это признали международные эксперты. Но опять правительство (президента Сирии) Башара Асада начинают обвинять в его применении. Зачем им это делать? Чтобы навлечь на себя гнев мирового сообщества? Наши западные "партнеры" уже даже не пытаются разработать более или менее достоверные схемы дезинформации, просто придумывают на ходу какие-то абсолютно абсурдные обвинения. При этом не предъявляют фактов, а при помощи своих СМИ формируют общественное мнение против сирийского руководства, против нашей страны. Но обвинения и угрозы, такого рода хамская, неконструктивная и абсурдная позиция Запада по Сирии может привести к непредсказуемым последствиям, с учетом того, что США сейчас начали активно бряцать оружием. А США и Россия – это ядерные державы. И здесь, как мне кажется, американцам и в целом Западу не стоит переходить "красную черту"", – сказал Александр Шатилов.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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