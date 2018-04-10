Член ОП Крыма о ситуации с "Нордом": Киев хочет "прислониться" к санкциям

Экипаж арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" допросят в СБУ, сообщила представитель судовладельца – Керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
"По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ", – сказала журналистам Шевелева.
В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин высказал мнение, что Украина хочет обозначить свою причастность к антироссийским санкциям.
"Ответ на вопрос, зачем Украина это делает, достаточно очевиден: таким образом она подключается к тем санкциям, которые вводит против России Запад – США и европейские государства. Только у них действия являются масштабными, а Украина по мере своих сил и возможностей осуществляет действия, подобные задержанию судна "Норд". Так что это можно считать технологией "прислонения" к санкциям", – сказал Денис Батурин.
Шестого апреля Херсонский городской суд арестовал капитана Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение капитана 10 апреля.