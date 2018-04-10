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Украинский политик объяснил, почему Киев теряет газовый транзит

13:2810.04.2018
(обновлено: 13:32 10.04.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской областиВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украине не стоит рассчитывать на увеличение транзита газа из России в Европу, заявил сенатор Алексей Пушков. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik объяснил, как и когда Киев упустил шанс сохранить большие объемы транзита.

Украине не следует надеяться на увеличение транзита газа из России в Европу, считает сенатор Алексей Пушков.

"После 2019-го прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз. Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет", – написал Пушков в своем Twitter

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в "Северный поток-2".

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
"Ненадежная схема". Эксперт прокомментировал призыв Порошенко по газу
Пушков, комментируя эти заявления, отметил, что украинский лидер так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от непредсказуемости и конфликтности Украины.

"Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал", – заявил сенатор.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" сократится до 10-15 млрд кубометров в год. В 2017 году транзит голубого топлива через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 млрд кубов.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг украинского газового транзита. 

"В Европе, прежде всего в Германии, когда проанализировали перспективы Украины, очевидно, пришли к выводу об опасности появления там еще нескольких конфликтных зон, что может поставить под угрозу поставки газа. Сегодня уже есть конфликт (на юго-востоке – ред.), решения у него нет, коррупция все разъедает, и многие другие регионы (Украины – ред.), особенно на западе страны, думают о том, как бы держаться подальше от такой власти. Это совершенно реальная угроза. А что делать в таком случае? Обеспечить интересы европейских потребителей. Поэтому – "Северный поток-2". А почему американцы защищают украинский вариант транзита и выступают против "Северного потока-2"? Потому что они понимают: когда они подготовятся технически к подаче сжиженного природного газа в Европу, устаревшая украинская газотранспортная система конкурентом для них не будет. И если не будет "Северного потока-2", то европейцы будут покупать дорогой американский СПГ", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, инфраструктура Украины продолжает деградировать и это касается не только газотранспортной системы. 

"Автомобили уже ходят в обход Украины. Крупнейшие транспортные потоки ее обходят стороной. Из четырех веток газового трубопровода уже не работают две, не работают подстанции – это все уже металлолом… А ведь Киеву в свое время предлагали создать (по газу – ред.) трехсторонний консорциум: Россия – как поставщик, Украина – как транзитер и ЕС – как потребитель. Но, к сожалению, в Киеве искали свой личный интерес, а не государственный – и этот консорциум не состоялся. А если бы он был, то была бы устойчивая работа газотранспортной системы и устойчивые поступления в бюджет. Но кто же в Киеве тогда думал о бюджете Украины – они думали тогда и думают сейчас только о своих прибылях", – сказал Владимир Олейник.

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