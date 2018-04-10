Аналитик: "дело Скрипалей" разваливается окончательно

В больнице Солсбери подтвердили выписку дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. В эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок высказал мнение, что дело, сфабрикованное Лондоном, сходит на нет.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы, сообщила РИА Новости директор медучреждения в Солсбери Кристин Бланшард.

Она также рассказала, что здоровье Сергея Скрипаля улучшается.

"Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время", – отметила Бланшард.

Она также напомнила, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частую жизнь.

В российском посольстве поздравили Юлию с выздоровлением. "И все же нам нужно срочное подтверждение того, что все, что делается с ней, делается по ее доброй воле", – добавил представитель дипмиссии.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказал мнение, что дело, сфабрикованное Лондоном, разваливается окончательно.

"Мы видим, что "дело Скрипаля" в том виде, в котором его хотел представить Лондон, разваливается. Потому что и Скрипали оказались живы, и те британцы, которые тоже якобы пострадали, магическим образом исчезли, и как-то странно, с большой поспешностью были усыплены и кремированы домашние животные Скрипалей. Кроме того, было отказано в визе родственнице Скрипалей фактически под тем предлогом, что ее позиция отличается от позиции Лондона. Возникает вопрос: а был ли мальчик? Было ли это спланированное химическое отравление или это была бытовая история?", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, это дело будет сходить на нет. А европейские партнеры Лондона сделают определенные выводы.

"Я думаю, что если бы даже Скрипали очень хотели сделать заявление о том, что они не винят Россию в случившемся и не считают, что нападение на них вообще имело место, то они этого делать не будут по нескольким причинам, одна из которых очень проста: Сергей Скрипаль живет в Великобритании, он не будет публично выступать против той страны, на которую работал в качестве двойного агента. Поэтому, думаю, что постепенно это дело будет сходить на нет, при этом стороны останутся при своем. Но надо сказать, что все-таки континентальная Европа весьма холодно восприняла идею Лондона о создании очередной временной антироссийской коалиции. Там показали, что не верят в эту историю и настроены на то, чтобы найти способ – может, через полгода или год – начать разговор о постепенной отмене санкций против России, которые бьют, конечно, в том числе и по их интересам", – отметил политический аналитик.

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