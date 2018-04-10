РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: США не чураются ничем, стараясь сорвать Чемпионат мира по футболу

10:5410.04.2018
060
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБаннер чемпионата мира по футболу 2018Баннер чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американские болельщики будут самой большой группой иностранных фанатов на Чемпионате мира по футболу, заявили в посольстве РФ в США. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил, почему Вашингтон отговаривает болельщиков ехать на ЧМ-2018.

Американские болельщики станут самой многочисленной группой иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя публикацию газеты The Guardian, в которой американским болельщикам рекомендовалось воздержаться от поездки в Россию.

"Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать", – говорится в комментарии посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявила, что футбольным болельщикам из США стоит "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Он рекомендовал болельщикам воздержаться от поездки на ЧМ-2018, так как дипломатический кризис между Россией и Западом ставит в трудное положение консульские службы. Он также заметил, что любое большое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.

"Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а, может, и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле", – констатируют в посольстве.

В дипмиссии добавили, что в этих анонимных предупреждениях видят не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, ее города и российский народ. "Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде", – заявили в посольстве.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев объяснил ажиотаж среди американских болельщиков.

"То, что многие болельщики хотят посетить нашу страну, обусловлено тем, что футбол в США становится одной из самых популярных спортивных игр. Многие американцы болеют, в том числе, за европейские команды и сборные. Чемпионат пройдет в 11 городах – конечно, часть болельщиков приедет и для того, чтобы посмотреть нашу страну. Нельзя сбрасывать со счетов и упрощенную процедуру въезда – можно будет приехать фактически без визы. А давление Госдепа на болельщиков, которые планируют приехать в нашу страну, говорит о том, что США фактически не чураются ничем, стараются сорвать мероприятие всеми возможными способами. Но я полагаю, что это им не удастся", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России, так как не прошла квалификацию.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена