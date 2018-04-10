Мнение: США не чураются ничем, стараясь сорвать Чемпионат мира по футболу

Американские болельщики будут самой большой группой иностранных фанатов на Чемпионате мира по футболу, заявили в посольстве РФ в США. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил, почему Вашингтон отговаривает болельщиков ехать на ЧМ-2018.

Американские болельщики станут самой многочисленной группой иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя публикацию газеты The Guardian, в которой американским болельщикам рекомендовалось воздержаться от поездки в Россию.

"Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать", – говорится в комментарии посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявила, что футбольным болельщикам из США стоит "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Он рекомендовал болельщикам воздержаться от поездки на ЧМ-2018, так как дипломатический кризис между Россией и Западом ставит в трудное положение консульские службы. Он также заметил, что любое большое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.

"Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а, может, и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле", – констатируют в посольстве.

В дипмиссии добавили, что в этих анонимных предупреждениях видят не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, ее города и российский народ. "Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде", – заявили в посольстве.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев объяснил ажиотаж среди американских болельщиков.

"То, что многие болельщики хотят посетить нашу страну, обусловлено тем, что футбол в США становится одной из самых популярных спортивных игр. Многие американцы болеют, в том числе, за европейские команды и сборные. Чемпионат пройдет в 11 городах – конечно, часть болельщиков приедет и для того, чтобы посмотреть нашу страну. Нельзя сбрасывать со счетов и упрощенную процедуру въезда – можно будет приехать фактически без визы. А давление Госдепа на болельщиков, которые планируют приехать в нашу страну, говорит о том, что США фактически не чураются ничем, стараются сорвать мероприятие всеми возможными способами. Но я полагаю, что это им не удастся", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России, так как не прошла квалификацию.

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