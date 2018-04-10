Эксперт: число лондонских версий по "делу Скрипалей" может вырасти

Посольство РФ в Лондоне ответило на статью Бориса Джонсона о 29 версиях отравления Скрипаля. Британская инсценировка отравления Скрипалей провалилась и Запад это понимает, считает эксперт Григорий Трофимчук. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Ни одну из 29 "российских" теорий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые насчитал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, не выдвигала Москва, заявили в посольстве России в Лондоне.

Ранее Джонсон опубликовал материал в газете Sunday Times о том, что Россия якобы выдвинула 29 теорий отравления Скрипалей. Он сравнил требование России, добивающейся участия в расследовании инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО, с попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер.

"Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов", – сообщается в заявлении посольства. Отмечается, что Британия не предоставила доказательств, подтверждающих официальную версию отравления. Из-за отсутствия конкретных фактов "естественно, что российские эксперты, журналисты и представители общественности выдвигают много теорий о том, что могло произойти".

Посольство также прокомментировало слова Джонсона о водителе с алкотестером. "Свой или нет, но водитель, подозреваемый в нетрезвом вождении, имеет полное право удостовериться, что алкотестер высокого качества и в хорошем состоянии, и его не подделали", – сказано в заявлении.

Посольство также прокомментировало утверждение, что химическое вещество, которым, по заявлениям британской стороны, были отравлены Скрипали, разработано в России.

"Определение препарата как "Новичок" не было независимо доказано и должно быть подтверждено ОЗХО… Настойчивость Британии в отношении использования русского слова "Новичок" – попытка искусственно связать вещество с Россией", – подчеркнули в дипмиссии.

Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что британская инсценировка отравления Скрипалей провалилась.

"В целом у России только одна контрверсия, которая совпадает с мнением уже почти всего мирового сообщества: раз оба Скрипаля выжили таким чудесным образом, это может говорить только о том, что они не были отравлены изначально, так как ни в какие чудесные антидоты никто не верит. Именно по этой причине Лондон не показал с самого начала отравленную пару Скрипалей. Это говорит о том, что никто из организаторов инсценировки, включая специалистов, врачей и так далее, не смог поручиться за достоверность этой картинки", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

Многочисленные противоречивые версии выдвигает сам Лондон, отметил Григорий Трофимчук.

"Говоря о версиях отравления Скрипалей, Борис Джонсон сравнил Россию с нетрезвым водителем. Но этот яркий образ больше всего подходит для самой британской стороны, которая выдвинула уже не 29 версий, а, кажется, целую сотню. Весь мир был свидетелем выдвижения этих версий с перечислением практически всех точек на карте России, где это отравляющее вещество якобы могло быть произведено. Но Россия, как известно, большая страна, поэтому число лондонских версий может вырасти еще на порядок. Вообще, провокация и пропаганда – это, рассуждая теоретически, очень сложный род деятельности, и профессионализм британцев здесь явно падает. Лондон как локомотив Запада в этой теме хотел сделать очень серьезный шаг в изоляции России. Но не получилось: были не те исполнители (имею в виду и Терезу Мэй, и Бориса Джонсона), сам Запад сейчас это понимает, поэтому этот вопрос начали сворачивать", – считает Григорий Трофимчук.

Отношения РФ и Великобритании обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

Ряд стран на фоне инцидента выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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