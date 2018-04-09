Эксперт прокомментировал позицию Меркель по "Северному потоку -2"

Владимир Путин и Ангела Меркель подтвердили позиции России и Германии по "Северному потоку - 2". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики и финансов Юрий Рыков оценил влияние позиции Берлина на других участников проекта.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону подтвердили позиции РФ и Германии в отношении реализации "Северного потока-2", сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Германии увеличить транзит газа через свою страну вместо того, чтобы инвестировать в "Северный поток ‑ 2". В интервью немецкому изданию Handelsblatt украинский лидер заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по словам Порошенко, "не имеет экономически обоснованной базы".

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают "Северный поток — 2" экономическим проектом.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет из России по дну Балтийского моря через Финляндию, Данию, Швецию и Германию. Финляндия и Германия уже одобрили строительство газопровода. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство в Швеции и Дании в ближайшие месяцы.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков высказал мнение, что позиция Германии, а также объективная ситуация должны оказать влияние на решение этих стран.

"Это позитивная новость, хотя какой-то уровень неопределенности еще остается — пока нет согласия Швеции и Дании, и могут вмешаться какие-то политические вещи. Но объективная ситуация сейчас такова, что пересматриваются сценарии потребления газа в Европе. То есть если раньше считалось, что спрос на газ не будет расти, а будет только снижаться, то сейчас эти оценки пересматриваются, и роль газа повышается. Поэтому Швеции и Дании необходимо дать такое согласие, чтобы не стопорить весь процесс и не ставить под угрозу снабжение газом Евросоюза. Если Европа лишится, например, транзита газа по территории Украины, то это будет для нее очень сильным потрясением. И это играет на то, что "Северный поток —2" все-таки будет построен. То, что Меркель подтвердила позицию Германии, думаю, повлияет на Швецию и Данию. Германия – это основная экономика Евросоюза, поэтому решение Меркель очень важно", — сказал Юрий Рыков.



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