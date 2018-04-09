Политолог: "сюжеты" Лондона по делу Скрипаля становятся все сумасброднее

СМИ рассказали о перехвате "российского сообщения" по делу Скрипаля. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков назвал очередное обвинение в адрес России соломинкой, за которую хотят ухватиться в Великобритании.

Британские ВВС перехватили сообщение с текстом "посылка доставлена" вскоре после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Sunday Express со ссылкой на собственные источники.

Сообщение было перехвачено на юге Кипра 4 марта 2018 года, утверждают собеседники издания. В нем также говорилось, что двое лиц "успешно покинули территорию". Издание заверяет, что послание было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве.

По данным источника Sunday Express, Великобритания передала информацию о "перехвате" Вашингтону, после чего США приняли решение о высылке российских дипломатов.

Британские СМИ не перестают отыскивать новые "доказательства" причастности России к отравлению Скрипаля и строить новые версии произошедшего, не предоставляя никаких фактов. Ранее один из таблоидов сообщил, что вещество, которым отравили британского шпиона и его дочь, содержалось в гречке, доставленной из России. Кроме того, журналисты никак не могут определиться, где именно синтезировали яд. Сначала анонимные источники "указали" одному из изданий на лабораторию СВР в Ясенево, однако на страницах другой газеты появилась версия о производстве вещества на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

Обвиняя в отравлении Скрипалей Россию, британские официальные лица ссылались на выводы экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне – британский МИД 22 марта разместил в Twitter соответствующее сообщение. Однако военная лаборатория, тоже в микроблоге, уточнила, что подобные заключения никогда не входили в сферу ее ответственности, после чего Форин-офис спешно удалил запись о "российском происхождении" отравляющего вещества.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков назвал очередное обвинение в адрес России соломинкой, за которую хотят ухватиться британские политики и СМИ.

"Надо понимать, что британская сторона, которая выступила как сторона обвинения и как судья, находится сейчас в сложном положении. Поскольку стало появляться много аргументов, ставящих под сомнение ту версию, которая изначально была заявлена и растиражирована во всем мире британскими политиками и СМИ. Поэтому, конечно, они будут хвататься за каждую соломинку, чтобы лишний раз подтвердить "бесспорность" своих суждений, и, как минимум, перехватить информационную инициативу – представить очередную обвинительную версию в отношении России. Поэтому подобного рода сюжеты, думаю, будут появляться с завидной регулярностью, чтобы все приобрело характер снежного кома: когда многие будут забывать, из-за чего все началось, зато будут пересказывать новые, отличающиеся все большей сумасбродностью якобы факты, пахнущие жаренным сюжеты. Исключительно ради того, чтобы никто не задумывался об истинных корнях события, а распространялась заданная изначально информационная повестка", – сказал Александр Коньков.

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