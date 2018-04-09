"Телячий восторг и крики ура". Политолог о реакции Киева на приглашение G7

Украину впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки". В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин высказал мнение, что реакция Киева на это приглашение легко прогнозируема, однако цели Запада вовсе не те, на которые рассчитывают украинские власти.

Украинского министра иностранных дел Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Отмечается, что представитель Украины впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".

Встреча состоится в Торонто 22 апреля, Канада председательствует в G7.

Как подчеркивает издание, Климкин получил приглашение на встречу от коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах "Большой семерки", – цитирует Шевченко "Европейская правда".

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что реакция Киева на это приглашение была легко прогнозируема.

"Это телячий восторг и крики "ура". Но на самом деле это приглашение свидетельствует о намерении Запада продолжать конфронтацию с Россией, нагнетать обстановку, и именно для этого надо поощрить Украину. Это ни в коем случае не реверанс в сторону Украины. "Большая семерка" – достаточно серьезный орган, чтобы этим заниматься. Это, во-первых, сигнал России. А, во-вторых, это сделано для того, чтобы поощрить Украину на дальнейшее обострение отношений с Россией – мол, старшие товарищи с вами, они вас не бросают. Но Украина при этом не должна брать на себя никаких обязательств, потому что эта страна не суверенна, и ее обязательства никого не интересуют. Она делает то, что ей прикажут", – сказал Игорь Шишкин.

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