"Телячий восторг и крики ура". Политолог о реакции Киева на приглашение G7

Украинского министра иностранных дел Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Отмечается, что представитель Украины впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".
Встреча состоится в Торонто 22 апреля, Канада председательствует в G7.
"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах "Большой семерки", – цитирует Шевченко "Европейская правда".
Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что реакция Киева на это приглашение была легко прогнозируема.
"Это телячий восторг и крики "ура". Но на самом деле это приглашение свидетельствует о намерении Запада продолжать конфронтацию с Россией, нагнетать обстановку, и именно для этого надо поощрить Украину. Это ни в коем случае не реверанс в сторону Украины. "Большая семерка" – достаточно серьезный орган, чтобы этим заниматься. Это, во-первых, сигнал России. А, во-вторых, это сделано для того, чтобы поощрить Украину на дальнейшее обострение отношений с Россией – мол, старшие товарищи с вами, они вас не бросают. Но Украина при этом не должна брать на себя никаких обязательств, потому что эта страна не суверенна, и ее обязательства никого не интересуют. Она делает то, что ей прикажут", – сказал Игорь Шишкин.
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