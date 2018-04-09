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Политолог: "гонимые" для Лондона – политический капитал

16:4209.04.2018
(обновлено: 16:44 09.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 21 октября 2016 годаПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 21 октября 2016 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генпрокуратура РФ обнародовала переписку с премьером Великобритании Терезой Мэй времен ее руководства МВД страны. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин назвал такой шаг обоснованным.

Генпрокуратура России обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД Британии, рассказал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Документы представлены на канале ведомства в Telegram.

Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского". Оно, как и другие обращения Генпрокуратуры, осталось без ответа.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: дела Скрипаля и Литвиненко отличаются лишь в одном
По словам Карапетяна, в тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников.

За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса, отметил он. Из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 – в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за "уголовного преследования, признанного политически мотивированным".

Как подчеркнул Карапетян, действия Лондона по "делу Скрипалей" вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин предположил, что тема отравления Скрипалей, судя по всему, воспринимается британской стороной как исчерпанная. По мнению политолога, можно ожидать новой темы, связанной с убийством в Лондоне соратника Бориса Березовского, бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. 

"Российская сторона обоснованно представляет документы о том, что мы обращали внимание британских властей на необходимость специальных мер, направленных на безопасность людей, связанных с делом Березовского, потому что они не только беглецы от российского правосудия, они еще и проблемные – с ними могут приключиться неприятности. Думаю, комплекс этих обстоятельств и побудил российскую сторону опубликовать переписку. Но не думаю, что Лондон будет как-то на это реагировать. Британская сторона избрала тактику масштабного производства лжи, предполагающую, что на контраргументы и соображения здравого смысла реагировать не стоит", – сказал Алексей Зудин.     

По его словам, Британия традиционно отказывает России в выдаче лиц, на которых заведены уголовные дела, по вполне определенным причинам.

"Предоставлять приют гонимым уже длительное время является составной частью британского авторитета. При этом эти "гонимые" приносят Лондону ощутимый политический капитал. Высокопоставленные беглецы или просто представители элиты попадают в Великобритании под полный контроль британских властей. Это дает возможность Лондону получать конфиденциальную информацию от такого рода беглецов. Кроме того, с их участием возможны различные комбинации против тех стран, из которых эти беглецы прибыли, чем Лондон и занимается. То есть эти беглецы – это политический капитал, который Лондон использует в своих целях", – отметил политолог.

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