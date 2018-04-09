Эксперт рассказал, в чем ошиблись авторы провокации с "химоружием" в Сирии

В сирийском городе Дума не обнаружено никаких признаков применения химоружия, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Эксперт Саид Гафуров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Врачи из сирийского города Дума в Восточной Гуте заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что представители Центра опросили врачей и сотрудников городской больницы.

Так, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что к ним "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

По его словам, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами".

Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления.

Офицеры Центра опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями – те тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

Ранее несколько интернет-порталов опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора. Организация "Белые каски", которая, по сути, является волонтерским корпусом антиправительственных боевых формирований, заявила о 25-70 погибших.

Руководитель направления "Восток" интернет-портала "Правда.ру" Саид Гафуров рассказал, почему с самого начала сообщения о якобы применении химоружия в Восточной Гуте выглядели недостоверными.

"Во-первых, сирийское химическое оружие было полностью уничтожено под международным контролем. Во-вторых, если даже предположить, что это не так, то все равно в сложившихся условиях наступающей сирийской армии нет ни малейшего смысла применять химическое оружие. И в-третьих, если бы химоружие все же было применено, то картина его применения была бы совершенно иной. Скрыть применение химоружия невозможно, тем более, в сирийских условиях. Таким образом, мы имеем дело с информационным вбросом – прекрасно понятно, что о применении химического оружия здесь даже речь идти не может", – отметил Саид Гафуров.

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