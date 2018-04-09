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Политолог: дела Скрипаля и Литвиненко отличаются лишь в одном

15:1809.04.2018
(обновлено: 15:19 09.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, считают в Генпрокуратуре РФ. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, какова главная цель подобных "спецопераций" Запада.

Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

"Антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", – сказал он на брифинге в Москве.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: история с "делом Скрипалей" закончится некрасивым скандалом
Карапетян подчеркнул, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений и выступали с заявлениями против российских властей – "таким образом, искусственно создавался ложный мотив для их физического устранения".

"Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России", – добавил замгенпрокурора.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что связь между этими делами – налицо, и у них есть только одно отличие.

"Думаю, что действительно "дело Скрипаля" расследуется по той же схеме, что и дело того же Александра Литвиненко. Теперь уже в этом нет никакого сомнения. Публичные обвинения в адрес России в отравлении Скрипаля – это ровно то же, что было и в 2006 году, когда был случай с Литвиненко. Разница только в том, что в этот раз два человека, насколько можно понять, живы и здоровы, они находятся под контролем британских спецслужб и, как сообщается, их могут перевезти за океан, где, по-видимому, находятся главные авторы этой "спецоперации". Поэтому дело Скрипалей просто более сложно сконструировано, но сценарий тот же", – сказал Максим Жаров.

Он также предположил, какова главная цель всей этой истории с отравлением Скрипалей.

"Цель данной спецоперации по "делу Скрипалей" – дискредитация России. На нее (операцию – ред.) накладываются обвинения в якобы применении химического оружия против мирного населения в Сирии. Буквально вчера Госдеп открыто обвинил Россию в том, что она "способствует" тому, что (сирийский президент Башар) Асад якобы травит химоружием мирное население. А дело Скрипалей как раз здесь является "доказательством" того, что Россия якобы является преступником, который травит людей химическим оружием. США таким образом пытаются дискредитировать Россию на мировой арене и тем самым, в частности, уменьшить ее влияние на Ближнем Востоке", – заключил политолог.

Вход в больницу Солсбери
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Уморим животных, но улик не дадим: Лондон становится все более зловещим
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон обвиняет в причастности к преступлению российское государство, утверждая, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало. Москва все обвинения категорически отрицает.

Получивший убежище в Великобритании экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием-210, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой.

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