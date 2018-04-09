"Ненадежная схема". Эксперт прокомментировал призыв Порошенко по газу

Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо "Северного потока — 2".
Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг, 5 апреля, поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, "не имеет экономически обоснованной базы".
"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", – утверждает Порошенко. По его словам, Украина охотно готова присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.
В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение, что в ЕС прекрасно осознают, насколько Украина ненадежна как транзитер.
"Если бы в Киеве вели себя, как нормальные люди, то "Газпрому" можно было бы оставить на какое-то время транзит через Украину. Но ведь они люди совершенно непредсказуемые, и мы уже сталкивались с этим несколько раз. Ведь не от хорошей жизни мы пошли на строительство новых газопроводов, а потому, что слишком ненадежной была транспортная схема. К этому надо добавить, что вся газотранспортная система Украины построена достаточно давно, никаких ремонтных работ там не проводилось, поэтому она не может обеспечить достаточную надежность. Кроме того, Порошенко, с одной стороны, не собирается покупать у нас газ, разрывает отношения с Россией по всем фронтам, а с другой — говорит о транзите. И при этом украинская сторона уже говорит, что поднимет плату за транзит. Поэтому, думаю, что в ЕС вряд ли отреагируют на предложение Порошенко. Потому что Евросоюзу главное, чтобы был газ. А с учетом "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" мы в полной мере сможем обеспечить потребности Евросоюза", – сказал Геннадий Шмаль.
В конце марта Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока — 2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.
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