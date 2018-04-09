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"Ненадежная схема". Эксперт прокомментировал призыв Порошенко по газу

14:4009.04.2018
(обновлено: 15:02 09.04.2018)
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© AFP 2018 / Efrem LukatskyПресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо использования "Северного потока — 2". В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что в ЕС прекрасно осознают ненадежность украинского транзита.

Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо "Северного потока — 2".

Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг, 5 апреля, поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода Северный поток ‑ 2
© Фото : Nord Stream 2
Эксперт по энергетике: ЕК создает Украине тепличные условия для шантажа
Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают "Северный поток — 2" экономическим проектом.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, "не имеет экономически обоснованной базы".

"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", – утверждает Порошенко. По его словам, Украина охотно готова присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение, что в ЕС прекрасно осознают, насколько Украина ненадежна как транзитер.

"Если бы в Киеве вели себя, как нормальные люди, то "Газпрому" можно было бы оставить на какое-то время транзит через Украину. Но ведь они люди совершенно непредсказуемые, и мы уже сталкивались с этим несколько раз. Ведь не от хорошей жизни мы пошли на строительство новых газопроводов, а потому, что слишком ненадежной была транспортная схема. К этому надо добавить, что вся газотранспортная система Украины построена достаточно давно, никаких ремонтных работ там не проводилось, поэтому она не может обеспечить достаточную надежность. Кроме того, Порошенко, с одной стороны, не собирается покупать у нас газ, разрывает отношения с Россией по всем фронтам, а с другой — говорит о транзите. И при этом украинская сторона уже говорит, что поднимет плату за транзит. Поэтому, думаю, что в ЕС вряд ли отреагируют на предложение Порошенко. Потому что Евросоюзу главное, чтобы был газ. А с учетом "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" мы в полной мере сможем обеспечить потребности Евросоюза", – сказал Геннадий Шмаль.     

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Эксперт: призыв Рады по "Северному потоку — 2" — попытка быть "на острие"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В конце марта Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока — 2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.

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Комментарии
15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
порошенко хочет продать неликвидный металлом под видом нового + непредсказуемые амбиции украины !!! все сказали спасибо не надо !!!
14:51
09.04.2018
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Пися Камушкин
Порошенко предложил увеличить транзит газа через 404....
Кому это он предложил?? Газпрому?
или зимбабве?
ходит сплетни по углам плетет
14:55
09.04.2018
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