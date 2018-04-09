Мнение: самое безопасное место для Скрипалей – это Россия

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ назвал "истерикой" действия британских властей и правоохранительных органов по "делу Скрипалей". Эксперт по химоружию Антон Уткин в эфире в эфире радио Sputnik объяснил логику последних действий Лондона по этому делу.

Махинации с домашними питомцами Скрипалей являются возмутительными, и это следствие "истерики британских властей", заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Ранее в британском министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщили РИА Новости, что в оцепленном полицией доме Скрипаля были найдены умершими от жажды морские свинки, а кот находился в состоянии такого сильного стресса, что его пришлось усыпить.

Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Один кот, по всей видимости, сбежал из оцепленного дома, его судьба пока неизвестна.

"Мне кажется, это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу", – сказал Куренной, отвечая на вопрос, для чего были устроены "махинации" с животными Скрипалей.

Ранее СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что власти города Солсбери, возможно, снесут дом, где жил Скрипаль. Также сообщалось о том, что, вероятно, будут снесены ресторан и паб, которые Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание на улице.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин поделился с радио Sputnik своим мнением о последних шагах Лондона по "делу Скрипалей".

"Все это выглядит как попытка подкрепить историю об "ужасном-ужасном" оружии, которое Россия якобы применила против суверенной Великобритании. Когда речь шла об отравляющем веществе, во-первых, сразу же заявили, что оно боевое, хотя для подтверждения у отравляющего вещества боевых характеристик нужно было провести огромнейшую работу, одной лишь токсичности недостаточно. Затем говорили, что это такое якобы оружие, что против него даже нет антидота. Тем не менее, люди выздоровели, это говорит о том, что антидоты применялись. Говорили, что эти люди никогда не восстановятся, а если и восстановятся, то их мозг будет поврежден навсегда. Но, насколько можно судить по сообщениям, они восстановились. Хотя, если правда, что они теперь хотят уехать в США, то можно предположить, что они не совсем четко мыслят, потому что самое безопасное место для них сейчас – это Россия", – сказал Антон Уткин.

Ранее газета The Times сообщила, что Скрипалей могут переселить в другую страну. "Им предложат жить под новыми именами", – цитирует газета слова источника в британском правительстве.

Издание отмечает, что такая мера направлена на "защиту Скрипалей от новых покушений". "Очевидное место для их переселения – Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", – заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

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