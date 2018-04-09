Эксперт о действиях Украины в отношении судна "Норд": Киев "щупает предел"

Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым через пункт "Чонгар" в Херсонской области. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что украинская сторона пытается спровоцировать РФ на серьезные действия.

Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не смог попасть через украинский пункт пропуска "Чонгар" в Крым, сообщила представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

"Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей", – сказала она журналистам.

Девять членов экипажа намеревались вернуться в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы – временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что украинская сторона старается спровоцировать Россию на серьезные ответные действия.

"Это очередная "проба сил" Украины. Она пробует, где тот предел, за которым Россия начнет реагировать на практике. По сути дела Украина совершила акт пиратский. Акт, к которому не раз призывали радикалы в радио- и телеэфирах. И если не дать понять Украине, что последуют какие-то серьезные действия со стороны РФ, то Киев будет и дальше "щупать" предел. То есть если не остановить украинских пиратов, то дальше будет все продолжаться с гораздо большей энергией и в гораздо большем масштабе", – сказал Владимир Корнилов.

Рыболовецкое судно "Норд", принадлежащее керченскому рыбколхозу, украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта.

На девятерых членов экипажа наложили административные штрафы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Капитана Владимира Горбенко поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне судна. В Кремле допустили разработку дополнительных мер защиты российских рыболовов.

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