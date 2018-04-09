Эксперт о словах Порошенко: самые тяжелые периоды у Украины еще впереди

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018

Украинский президент Петр Порошенко заявил об окончании самых тяжелых испытаний для страны и ее жителей. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Асафов отметил, что эти слова, возможно, верны, но только для тех, кто покинул Украину.

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении к Пасхе заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади.

"Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", – заявил Порошенко в видеообращении на странице в Facebook.

Он также напомнил о своей поездке в Донбасс неделю назад, где местные жители "знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно".

В ночь на воскресенье Порошенко вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах Киева.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что слова президента, возможно, и верны, но только для тех украинцев, которые покинули свою страну в поисках лучшей доли.

"В заявлении Порошенко по поводу самых тяжелых испытаний, которые остались позади для граждан Украины, есть определенное лукавство. Порошенко пытается не замечать 2019 год, когда Украине придется отдавать внешние финансовые заимствования. Эта сумма настолько колоссальна, что украинские политики стараются даже не думать об этом, поскольку возможности отдать нет никакой, а новых поступлений пока не предвидится – Украина не выполняет требования ни МВФ, ни других международных финансовых институций. Поэтому в экономическом, социальном смысле все самые тяжелые периоды у Украины еще впереди. Безусловно, эмиграционный вектор – когда украинцы массово выезжают куда угодно, где есть малейшая возможность заработать – сохранится и усилится. Возможно, для тех, кто уехал, тяжелые времена, действительно, остались позади. Но для тех, кто находится в стране, эти времена только впереди", – сказал Александр Асафов.

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