Эксперт: ситуация вокруг Дамаска радикально меняется

Первые автобусы с боевиками и членами их семей покинули сирийскую Думу, сообщили в Минобороны России.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов прокомментировал ситуацию в Восточной Гуте.
"Ранее между различными группировками боевиков были столкновения, потому что некоторые командиры были не согласны с договоренностями о прекращении огня. Но, в конце концов, боевики покидают Восточную Гуту и готовы освободить военнопленных и мирных жителей. Это действительно важное событие и успех сирийской армии, поддержанной российскими ВКС, которые нанесли поражение этим группировкам. Конечно, это создает новую ситуацию в районе пригородов Дамаска – если все боевики будут выведены, то ситуация вокруг Дамаска радикально изменится: здесь уже не будет вооруженных оппозиционных формирований, которые обстреливают город. Ситуация уже меняется. Сирийская правительственная армия может передислоцировать свои подразделения на другие направления, чтобы продолжать освобождение сирийской территории от боевиков", – сказал Борис Долгов.
Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли десятки мирных граждан.
Российский Центр по примирению враждующих сторон назвал обвинения фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.
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