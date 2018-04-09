Эксперт: ситуация вокруг Дамаска радикально меняется

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

Боевики покидают сирийский город Дума. Это большой успех сирийской правительственной армии и российских военных, отметил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Первые автобусы с боевиками и членами их семей покинули сирийскую Думу, сообщили в Минобороны России.

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", – говорится в сообщении. Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов прокомментировал ситуацию в Восточной Гуте.

"Ранее между различными группировками боевиков были столкновения, потому что некоторые командиры были не согласны с договоренностями о прекращении огня. Но, в конце концов, боевики покидают Восточную Гуту и готовы освободить военнопленных и мирных жителей. Это действительно важное событие и успех сирийской армии, поддержанной российскими ВКС, которые нанесли поражение этим группировкам. Конечно, это создает новую ситуацию в районе пригородов Дамаска – если все боевики будут выведены, то ситуация вокруг Дамаска радикально изменится: здесь уже не будет вооруженных оппозиционных формирований, которые обстреливают город. Ситуация уже меняется. Сирийская правительственная армия может передислоцировать свои подразделения на другие направления, чтобы продолжать освобождение сирийской территории от боевиков", – сказал Борис Долгов.

Ранее российский центр по примирению в Сирии сообщил, что ряд западных стран пытаются сорвать операцию сирийской армии в Восточной Гуте, используя заявления о якобы применении правительственными силами химического оружия.

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли десятки мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон назвал обвинения фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.