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Политолог: Запад меняет тактику давления на Россию

10:1209.04.2018
(обновлено: 11:24 09.04.2018)
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© РИА НовостиЗдание МИД РоссииЗдание МИД России
© РИА Новости
Россия прорабатывает ответные меры на санкции США. Экономические санкции не смогут нанести ощутимого удара по российскому обществу, уверен политолог Игорь Шатров. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

МИД России занимается списком возможных ответных мер на американские санкции, ответ Москвы прорабатывается, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", – сказала она, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на новые ограничительные меры США. 

Также Захарова добавила, что пока рано говорить, насколько  жесткими будут ответные меры. "Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", – подчеркнула она.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Помимо этого, официальный представитель МИД объяснила, по какой причине США и ряд других западных стран вводят санкции против Москвы. 

"Они (санкции, – ред.) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими "вмешательствами в выборы", это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая – "дави Россию"", – отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, Западу санкции также нужны для того, чтобы российское общество стало разобщенным, а по возможности и "обнищало". "Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", – добавила она.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что для давления на Россию на Западе стали менять тактику.

"Извне удары наносятся по болевым точкам, которые имеют больше отношения к настроениям в российском обществе, чем к экономической ситуации. Например, санкции в отношении российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга… И понятно, что именно по ощутимым, важным для общественного согласия точкам и можно ожидать ударов впоследствии. Любая проблема, даже экологическая, которая возникает на этом фоне, подхватывается извне и развивается, возвращается бумерангом в российское медиапространство", – считает Игорь Шатров. 

По его мнению, такая тактика продолжится в обозримом будущем.

"Стало понятно, что внешняя политика вместо того, чтобы расколоть общество, его консолидировала. Как бы нас ни демонизировали, ни обвиняли в каких-то неправомерных действиях, общество по этим вопросам сохраняет единство. Теперь, на мой взгляд, больше будет обсуждаться внутренняя ситуация в России. Думаю, в целом вся кампания рассчитана именно на раскол российского общества, потому что без поддержки граждан власть не сможет продолжать свою политику и на внешней арене. А вот попытки дестабилизации ситуация изнутри, на которой Запад набил руку в различного рода цветных революциях и "гражданских протестах" – это то, во что выльется тот процесс, который называют новой холодной войной", – полагает Игорь Шатров.

Северное крыло белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Американист: новые антироссийские меры США – это не санкции
Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Соединенные Штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме позже пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ.

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