Мнение: США ищут повод нарастить свой ядерный потенциал

В НАТО обеспокоены тем, что Россия модернизирует ядерное оружие. Россия выполнила все свои международные обязательства в этой сфере, подчеркнул в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Россия модернизирует ядерное оружие, поэтому НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).

Как отметил председатель StratCom Джон Хайтен во время приема Столтенберга, это был первый визит главы НАТО в штаб командования за последние 54 года.

Генсек альянса подчеркнул "важность StratCom для безопасности всех стран НАТО". Также Столтенберг заявил о "растущей проблеме распространения ядерного оружия".

"После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным", – сказал он.

Кроме того, генсек НАТО заявил о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.

"Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников", – заключил Столтенберг.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что США таким образом ищут предлог для наращивания своего ядерного потенциала.

"На мой взгляд, это заявление подтверждает факт нарушения всех договоренностей со стороны США. Они ищут просто очередной повод для наращивания своего ядерного потенциала и дальнейшей ядерной эскалации. Хочу отметить, что Россия выполнила все обязательства по сдерживанию ядерного вооружения. Вместе с тем, учитывая нарушения со стороны США, конечно, мы не намерены в одностороннем порядке выполнять соглашения, в то время как США просто пренебрегают всеми договоренностями", – сказал Юрий Швыткин.

В послании Федеральному собранию первого марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместно с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат". Позже президент уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

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