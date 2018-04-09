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Политолог: история с "делом Скрипалей" закончится некрасивым скандалом

08:4309.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посольство России в Великобритании ответило на статью о возможном переезде Скрипалей. Западным политикам скоро придется просить прощения за откровенную ложь, уверен политолог Владимир Шаповалов. Это мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщения прессы о возможном переезде бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также смене их гражданства.

Российское дипломатическое ведомство в очередной раз выразило сомнения в ходе расследования инцидента.

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства – от животных до целых домов – уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее газета The Times сообщила, что Скрипалей могут переселить в другую страну под новыми именами. "Им предложат жить под новыми именами", – цитирует газета слова источника в британском правительстве.

Издание отмечает, что такая мера направлена на "защиту Скрипалей от новых покушений". Среди стран, рассматриваемых для переезда, газета назвала США, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. По информации издания, сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ, чтобы выбрать страну, в которой будут жить Скрипали.

"Очевидное место для их переселения – Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", – заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики ПМГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что такие сообщения заставляют беспокоиться о дальнейшей судьбе Скрипалей.

"В этой истории есть две составляющие: то, что якобы подвергшиеся химатаке люди живы и здоровы, и вторая – что этим людям, возможно,  будет предоставлено убежище в США с изменением их персональных данных. В этой связи возникает вопрос: будут ли живы эти люди после того как якобы сменят их персональные данные? У меня возникает достаточно резонное подозрение, что таким образом западные спецслужбы пытаются убрать концы в воду и вслед за убитыми животными такими жертвами могут оказаться и два российских гражданина. Если на данный момент эти люди живы, то поручиться за их жизнь в ближайшее время, очевидно, невозможно, потому что спецслужбы могут не оставить им шанс, "зачищая" результаты своих провокаций", – полагает Владимир Шаповалов.

Четвертого марта в городе Солсбери завербованного Лондоном экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. Великобритания незамедлительно обвинила Россию в отравлении Скрипалей. Москва, в свою очередь, отвергла все заявления Лондона. Тем не менее, Великобритания спровоцировала дипломатический кризис, выслав 23 российских дипломата и заморозив все контакты на высшем уровне. Россия ответила зеркально.

Как полагает Владимир Шаповалов, цель провокации в глазах ее организаторов достигнута.

"Цель этой информационной атаки в значительной степени достигнута – общественное мнение западных стран убеждено, что никто, кроме России, не мог совершить эту атаку, и главное доказательство состоит в том, что, мол, только Россия на это способна. Но я уверен в том, что такие манипулятивные технологии все-таки не могут действовать долго, поэтому в ближайшее время эта история окончится некрасивым скандалом для британских лидеров, примерно как было с "пробиркой Колина Пауэлла". По всей вероятности, ряду западных политиков придется объясняться и извиняться за ту откровенную ложь, которая имеет место. Уже сейчас определенная часть европейских политиков и общественных деятелей задает соответствующие вопросы и не находит на них ответа. Очевидно, подозрение в том, что их обманули, будет только нарастать", – уверен Владимир Шаповалов. 

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