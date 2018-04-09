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Мнение: провокация в Сирии должна отвлечь внимание от позора Британии

08:2609.04.2018
(обновлено: 08:45 09.04.2018)
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© РИА Новости / Борис МиловановОсвобожденный населенный пункт Сакба в Восточной Гуте, Сирия. 23 марта 2018Освобожденный населенный пункт Сакба в Восточной Гуте, Сирия. 23 марта 2018
© РИА Новости / Борис Милованов
Президенты США и Франции обсудили "химатаку" в сирийской Думе. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik предположил, какой план может стоять за этой провокацией.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Эммануэль Макрон обсудил в воскресенье, восьмого апреля 2018 года, с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте седьмого апреля. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия", – говорится в документе.

Американский и французский лидеры также договорились о совместном ответе на возможное использование химического оружия на территории Сирии.

"Оба лидера твердо осудили ужасные нападения в Сирии с применением химического оружия и договорились, что режим (президента Сирии Башара) Асада должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека. Они договорились обмениваться информацией о природе этих нападений и координировать твердый совместный ответ на них", – сообщается в заявлении Белого дома.

Ранее Минобороны России ответило на сообщения о якобы применении химоружия в Сирии.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", – говорится в заявлении ведомства.

Дональд Трамп, впрочем, уже подверг критике Россию и Иран за поддержку "животного Асада". Об этом он написал в Twitter.

Ответственный секретарь академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik рассказал о том, что может стоять за таким заявлением.

"За этой провокацией кроется план Вашингтона по нанесению ракетного удара в Сирии. Провокация готовилась давно. Это еще одна капля в общем фоне русофобской истерии. Поэтому громкое заявление Трампа о том, что он накажет виновных, говорит о том, что они понимают: при потере Восточной Гуты американцы полностью теряют смысл своего существования в Сирии, и они пытаются любыми способами остановить наступление армии САР. Поэтому они угрожают нанести ракетные удары по Дамаску и сирийской инфраструктуре. Но я думаю, что отрезвляющее заявление Генштаба ВС РФ их остановит. Наши военные обещали, что если ракеты будут лететь на Дамаск, они будут сбиты", – отметил Араик Степанян. 

По его мнению, между этой провокацией и "делом Скрипалей" (об отравлении бывшего полновника ГРУ и Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в чем Лондон сразу безосновательно обвинил Москву) – прямая связь.

"Этим громким заявлением Трамп, возможно, хочет успокоить свое воинственное окружение. Или у него есть некий "план Б". Однако мне кажется, что эта провокация связана с отравлением Скрипаля в Британии. Потому что эта тема уже – позор Британии. Они пытаются это заглушить и бросают вторую провокацию – "химическую атаку" в Сирии. Это взаимосвязано. Американские и британские спецслужбы здесь действуют сообща. Это их "дохлая кошка", которую они вбросили в мировые СМИ, чтобы отвлечь от темы отравления Скрипалей", – полагает Араик Степанян.

Ранее глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что у террористов была в планах инсценировка химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химоружия стали бы поводом для Вашингтона нанести удар по сирийским войскам. Кроме того, Герасимов отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные.

Источник агентства САНА, в свою очередь, рассказал о вбросах о химатаках со стороны боевиков с целью воспрепятствовать успешному наступлению правительственных войск. По словам собеседника агентства, Дамаск не нуждается в химическом оружии, поскольку и без него обладает преимуществом.

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