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Экономист: США хотят "взломать" российский рынок

19:5806.04.2018
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© AFP 2018 / Mladen Antonov Минфин СШАМинфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Минфин США обнародовал дополнительный список российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, против которых вводятся санкции. Свое мнение по этому поводу в эфире радио Sputnik высказал экономист Василий Колташов.

Вашингтон внес в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщил Минфин США. 

В список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, – глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов. Всего – семь российских бизнесменов и 17 чиновников.  

Перечень также пополнили 14 компаний, 12 из которых – частные, две – государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация"). 

Причины расширения списка связаны с Украиной, Сирией и кибератаками, но "прежде всего с попытками РФ подорвать западную демократию", заявили в американской администрации. Меры против бизнесменов Вашингтон объяснил тем, что они помогали российскому правительству. 

В последний раз США расширили список против России в середине марта. Тогда он пополнился 13 персонами и тремя компаниями.

Свое мнение по поводу новых санкций США в эфире радио Sputnik высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Нет никаких сомнений, что эти санкции – не последние и будет еще немало "порций" таких санкций. США ищут в такой политике решение своих внутренних проблем. В конечном счете они рассчитывают "взломать" российский рынок, получить его ресурсы, получить значительную долю российского бизнеса и передать в распоряжение своих корпораций. Вот ради этого и ведется борьба, а вовсе не для того, чтобы установить справедливость или принести кому-то счастье. Как США "приносят счастье", хорошо показали события на Украине: никакого благополучия или экономического процветания там нет", – отметил  Василий Колташов.

В то же время он высказал мнение, что влияние на Россию санкций, оглашенных Минфином США, будет несущественным.   

"Может быть, они немного создадут проблемы, но не стоит делать из этого катастрофические выводы. Они не могут нанести российскому бизнесу, производству, экономике значительный ущерб", – считает Василий Колташов.  

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