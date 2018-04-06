Эксперт по энергетике: ЕК создает Украине тепличные условия для шантажа

В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2". Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik назвал позицию европейцев по данному вопросу бессмысленной.

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", – сказал Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что, тем не менее, "о санкциях речи идти не может".

По его словам, на сегодня ЕК рассматривает два пути дальнейших действий, "не больше и не меньше".

Первый из этих путей предусматривает "предоставление мандата на проведение переговоров с РФ по "Северному потоку", второй – внесение изменений в газовую директиву ЕС, чтобы распространить требования этой директивы на все газовые трубопроводы, в том числе на трубопроводы из третьих стран". Ристори сообщил, что на сегодня за это предложение уже проголосовал Европейский парламент и теперь в Европейском совете идут обсуждения, какие именно изменения вносить в эту директиву.

Он добавил, что ЕК будет добиваться того, чтобы "Северный поток-2" соответствовал таким принципам европейского законодательства как "прозрачность", "недискриминационность", определенной мерой "разделение", а также "возможность доступа третьих сторон к сети".

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал позицию Еврокомиссии.

"По поводу "Северного потока-2" это давняя позиция ЕК, ничем не обоснованная. Потому что этот газопровод создает только плюсы для европейского рынка – развивает инфраструктуру, повышает энергетическую безопасность. Единственная логика сопротивления ему – это создать тепличные условия, а точнее – поощрить возможности для шантажа со стороны Украины. А она в условиях отсутствия альтернативной инфраструктуры как монопольный транзитер может выставлять неадекватные условия", – сказал Алексей Гривач.

На брифинге в Киеве глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори также заявил, что Еврокомиссия поддержит Украину в переговорах с Россией о заключении нового контракта на транзит газа.

Однако, как отметил Алексей Гривач, действия Киева относительно нового контракта на транзит газа явно нельзя назвать конструктивными.

"До окончания контракта осталось примерно полтора года, начаты процедуры по его расторжению. Но украинская сторона не предприняла никаких конструктивных действий для того, чтобы инициировать переговоры по продлению договора на транзит. Создается впечатление, что они вовсе не заинтересованы в его продлении, хотя на словах говорят обратное. Но конструктивной позиции они не имеют. Более того, заявляют, что хотят повысить ставку транзита, при том, что уже сейчас украинский транзит – самый дорогой вариант доставки российского газа на европейские рынки", – отметил Алексей Гривач.

По его мнению, Еврокомиссия в данном случае занимает абсолютно бессмысленную позицию.

"Если ЕК собирается поддерживать Украину в этом желании шантажировать Россию, то это тупиковый путь, который неизбежно приведет к новой транзитной войне. В этом европейские потребители не заинтересованы, а заинтересованы те силы, которые хотят подорвать российско-европейское газовое сотрудничество. Поэтому ЕК нужно определиться, на чьей она стороне", – заключил эксперт.

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