Политолог: внешняя политика Украины противоречива и непредсказуема

Украина хочет сохранить консульское присутствие в Ростове-на-Дону после высылки оттуда украинских дипломатов, заявила украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Украина хочет направить своих дипломатов работать в российский Ростов-на-Дону из-за высылки ранее работавших там украинских дипломатов, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове", – сказала Климпуш-Цинцадзе в эфире украинского "Пятого канала".

Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канадой, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Внешняя политика Украины не только противоречива, но при этом и абсолютно непредсказуема: утром может быть заявлено одно, в середине дня – другое, а вечером – третье. Похоже, что единого центра формирования внешней политики в Киеве просто нет. В результате, к примеру, там то говорят, что нужно денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, то говорят, что договор нужно сохранить и лишь кое-что в его тексте изменить, то вдруг занимают еще какую-то позицию. То же самое происходит и в данном случае: сначала Украина радостно, в первых рядах, высылает российских дипломатов – а теперь там говорят о то, что им нужно сильное украинское консульское присутствие в Российской Федерации. И при этом как будто и не подозревают, что в таких вопросах всегда действует принцип взаимности", – отметил Юрий Светов.

Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений. Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.

Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России остаются работать 37 украинских дипломатов.

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