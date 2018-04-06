Эксперт: для развития отношений России и Франции есть фундамент

Президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, сообщили в Кремле. В эфире радио Sputnik эксперт Евгений Осипов высказал мнение о том, как будут развиваться отношения между двумя странами.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Путин рассказал Макрону об итогах встречи лидеров России, Ирана и Турции в Анкаре, кроме того, отдельно обсудили обстановку в Восточной Гуте. Президенты высказались за продвижение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили готовность продолжить российско-французские консультации по его ключевым аспектам.

Также Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита президента Франции в Россию в мае этого года.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов отметил, что можно говорить о стабилизации отношений между двумя странами.

"Макрон всегда подчеркивал, что диалог между Франции и Россией необходим, и что двери для переговоров открыты. Точно такая же позиция и у Москвы. Поэтому можно сказать, что с приходом Макрона к власти отношения между Францией и Россией если не улучшились, то стабилизировались. И даже "дело Скрипалей" не привело к резкому ухудшению российско-французских отношений. Более того, сейчас российская и французская стороны пытаются даже начать новые проекты, которые, как надеются обе стороны, позволят реанимировать наши отношения. Здесь можно вспомнить "Трианон" (франко-российский форум гражданского общества – ред.), который потихонечку развивается и с российской, и с французской стороны. Так что диалог существует", – сказал Евгений Осипов.

Вместе с тем, отметил он, ситуация в Сирии остается вопросом, который осложняет двусторонние отношения.

"Позиции России и Франции по этому вопросу почти противоположные. Франция почти во всем в Сирии является союзником США. А при президенте Франсуа Олланде Франция была одним из участников и даже инициаторов сирийского конфликта. Поэтому Сирия – это тот вопрос, по которому вряд ли удастся в ближайшее время договориться, и это понимают обе стороны", – отметил эксперт.

Но, несмотря на это, по его словам, отношения между странами будут постепенно нормализовываться.

"Сторонам удалось сохранить площадки для дискуссий. Никогда не происходило разрыва отношений, и даже в самые кризисные моменты 2014 года контакты сохранялись, никто их не разрывал. Так что фундамент есть, и с момента прихода Макрона к власти есть желание с обеих сторон потихоньку отношения нормализовывать", – заключил Евгений Осипов.

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