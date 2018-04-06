Военный эксперт рассказал об особенностях нынешнего Парада Победы

В Минобороны РФ сообщили о новой технике, которую покажут на Параде Победы. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, армия покажет лучшее, чем она сегодня располагает.

В этом году на Параде Победы представят несколько новинок, сообщил изданию "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит парад на Красной площади.

По словам военного, зрители увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Всего на параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях нынешнего парада.

"Отмечу, что нынешний парад – не юбилейный. Его особенность в том, что впервые будут участвовать два батальона: морская пехота Северного флота и моряки Тихоокеанского флота, а женский батальон, который уже произвел фурор своей блистательной формой и выправкой на прошлом параде, в этом году выступит более "широким фронтом" – дам в погонах будет больше. Всего в параде примет участие более 12 тысяч человек личного состава", – сказал Виктор Баранец.

Что касается боевой техники, то, по словам военного эксперта, будут показаны лучшие образцы.

"Армия выставляет лучшее, чем она сегодня располагает. В частности, впервые официально будет представлена боевая машина поддержки танков "Терминатор". Это самый новый вариант этой техники, который уже принимается на вооружение. В случае реальных боевых действий эта машина будет грозой противника. Появится на Красной площади и наш лучший и уникальный зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", в том числе и в арктическом варианте. Этот ЗРК рекламировать не надо, он уже заслужил высочайший авторитет у зарубежных специалистов. Увидят зрители на параде и защищенные автомобили "Тайфун-К" с могучим мотором и противоминной защитой. Наши конструкторы сумели так исхитриться, чтобы сделать защиту личного состава на борту "Тайфуна" максимально прочной. Увидят зрители знаменитые бронированные машины: "Тигр" и "Урал". А бронированный корпусный автомобиль "Патруль" – это ловкая, шустрая, хорошо бронированная машина, имеющая на своем борту неплохое вооружение", – сказал Виктор Баранец.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединятся воздушные силы. Ночные прохождения по Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 6 мая.

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