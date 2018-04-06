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Эксперт по химоружию: ситуация с питомцами Скрипаля очень странная

12:5906.04.2018
(обновлено: 13:24 06.04.2018)
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasСотрудники экстренных служб в СолсбериСотрудники экстренных служб в Солсбери
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
СМИ сообщили о гибели домашних животных британского агента Сергея Скрипаля. В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что кремация животных наводит на определенные выводы.

Две морские свинки экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля погибли от обезвоживания, а одного из двух котов нашли в тяжелом состоянии и усыпили. Об этом сообщила газета Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии.

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Накануне российское посольство обратилось в МИД Британии с просьбой рассказать о состоянии домашних животных Скрипаля – двух кошек и двух морских свинок. Дипломаты отметили, что в контексте продолжающегося расследования важно знать, пострадали ли животные от химического отравления.

Как сообщил Mirror представитель британского министерства экологии, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не могли зайти в их дом, а когда смогли, увидели, что морские свинки уже погибли от обезвоживания. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк нашли в стрессовом состоянии. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Дауна для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить. 

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
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Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены отравляющим веществом, пишет Mirror.

Что касается судьбы второго кота, то ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что соседи видели, как он сбежал из дома.

В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что кремация животных наводит на определенные выводы.

"Если, как утверждает британская сторона, Скрипалей отравили на выходе из дома, то животные тоже могли пострадать. Поэтому у них, как минимум, нужно было взять анализы. Поэтому очень странно, что британские следователи их оставили (в доме – ред.). Во-первых, это негуманно – так поступать с животными. Во-вторых, то, что их трупы сразу кремировали, тоже наводит на определенные подозрения: видимо, британские следователи не хотели, чтобы результаты их расследования можно было бы проконтролировать. Ведь такими данными просто так не разбрасываются. Возможно, там была существенная для дела информация. Все это говорит о том, что Британия не готова к открытому международному расследованию, что она пытается что-то скрыть в этом деле. Что может вызывать только сожаление", – сказал Игорь Никулин.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

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