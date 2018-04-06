Американист: новые антироссийские меры США – это не санкции

Власти США в пятницу объявят о санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов, сообщили СМИ. Американист, политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные антироссийские шаги американской администрации.

Американские власти в пятницу объявят о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков оюзников президента Путина", – пишет издание.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что новые ограничения вызваны расследованием о "вмешательстве России в выборы в США". Санкции могут ввести против олигархов, которые, по мнению американских властей, связаны с руководством страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters, заявил, что в современной России нет олигархов. Он добавил, что в Кремле не знают о возможных новых санкциях или о допросе российских предпринимателей в США.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что под ограничительные меры могут попасть от шести до десяти "олигархов".

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные новые антироссийские меры американской администрации.

"Я не стал бы называть это санкциями – санкции вводит ООН. А антироссийские меры США – это недружественные шаги одного государства против другого. Подобные шаги Соединенные Штаты предпринимали в прошлом, предпринимают сейчас и вряд ли собираются отказываться от них в будущем. Я думаю, что такие акции будут продолжаться на протяжении всего первого срока (президента США Дональда) Трампа. Что касается тех или иных возможных новых шагов в этом направлении, о которых сообщает пресса, то это ни для кого не станет сюрпризом. И если кто-то из тех, кого затронут эти шаги, не принял заранее должных мер по репатриации активов и тому подобному, то, как говорится, сам и виноват: если на небе – тучи, то нужно носить с собой зонт", – считает Михаил Синельников-Оришак.

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