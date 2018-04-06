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Политолог: арест "Норда" выглядел бы как месть Киева, если бы не одно "но"

12:0806.04.2018
(обновлено: 12:11 06.04.2018)
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© РИА Новости / А. МолчалинПерейти в фотобанкБердянский морской портБердянский морской порт
© РИА Новости / А. Молчалин
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Капитана арестованного Украиной сейнера "Норд" Владимира Горбенко освободили в зале суда до основного разбирательства. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем руководствовался Киев, задерживая российское судно.

Херсонский городской суд освободил капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд
© Государственная пограничная служба Украины
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"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра (6 апреля – ред.) будет слушаться мера пресечения в 13:30", – сказал Щербина в четверг.

Ранее пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик рассказала, что заседание перенесли на пятницу по техническим причинам. Также сообщалось, что срок определения по задержанию истекает в четверг вечером.

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта. Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
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По словам адвоката, экипаж судна сутки провел без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитану сейнера инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Крымское управление ФСБ, в свою очередь, возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг задержания Украиной российского сейнера.

"Вообще вся история с задержанием и арестом судна "Норд" выглядит как акт мести Киева крымчанам за воссоединение с Российской Федерацией. С другой стороны, учитывая тот факт, что Украина является подконтрольным Западу государством, возникает вопрос – а не надоумил ли кто-то украинское государство задержать российское судно в то время, когда Россия переживает обострение межгосударственных отношений с Западом? Кроме того, в России скоро должен состояться Чемпионат мира по футболу. Я полагаю, что задержание и арест "Норда" – это несамостоятельная выходка Киева. Ведь если рассуждать логически, то за четыре года Госпогранслужба Украины не задерживала суда", – сказал Иван Мезюхо.

Он отметил, что в данный момент Киев сам подталкивает Москву к жестким ответным мерам.

"Безусловно, Киев заплатит дорогую цену за эту антироссийскую, антикрымскую провокацию. Понятно, что теперь российская пограничная служба будет еще внимательнее в акватории Азовского моря. И вообще, совершая такие провокации, Киев заставляет Россию предпринимать жесткие меры в отношении Украины. Но сейчас, конечно, самое главное – освободить из украинского плена граждан Российской Федерации", – сказал политолог.

В четверг, 5 апреля, стало известно, что в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.

Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

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