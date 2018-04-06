Политолог: арест "Норда" выглядел бы как месть Киева, если бы не одно "но"

Капитана арестованного Украиной сейнера "Норд" Владимира Горбенко освободили в зале суда до основного разбирательства. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем руководствовался Киев, задерживая российское судно.

Херсонский городской суд освободил капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина.

"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра (6 апреля – ред.) будет слушаться мера пресечения в 13:30", – сказал Щербина в четверг.

Ранее пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик рассказала, что заседание перенесли на пятницу по техническим причинам. Также сообщалось, что срок определения по задержанию истекает в четверг вечером.

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта. Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт.

По словам адвоката, экипаж судна сутки провел без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитану сейнера инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Крымское управление ФСБ, в свою очередь, возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг задержания Украиной российского сейнера.

"Вообще вся история с задержанием и арестом судна "Норд" выглядит как акт мести Киева крымчанам за воссоединение с Российской Федерацией. С другой стороны, учитывая тот факт, что Украина является подконтрольным Западу государством, возникает вопрос – а не надоумил ли кто-то украинское государство задержать российское судно в то время, когда Россия переживает обострение межгосударственных отношений с Западом? Кроме того, в России скоро должен состояться Чемпионат мира по футболу. Я полагаю, что задержание и арест "Норда" – это несамостоятельная выходка Киева. Ведь если рассуждать логически, то за четыре года Госпогранслужба Украины не задерживала суда", – сказал Иван Мезюхо.

Он отметил, что в данный момент Киев сам подталкивает Москву к жестким ответным мерам.

"Безусловно, Киев заплатит дорогую цену за эту антироссийскую, антикрымскую провокацию. Понятно, что теперь российская пограничная служба будет еще внимательнее в акватории Азовского моря. И вообще, совершая такие провокации, Киев заставляет Россию предпринимать жесткие меры в отношении Украины. Но сейчас, конечно, самое главное – освободить из украинского плена граждан Российской Федерации", – сказал политолог.

В четверг, 5 апреля, стало известно, что в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.

Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

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