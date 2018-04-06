Эксперт назвал возможную причину инцидента с Магрегором и бойцами UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор арестован после нападения на автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке. В эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Игорь Сидоров поделился мнением о причинах и последствиях инцидента.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ESPN.

Как отмечается в сообщении, ирландец добровольно сдался полиции.

© AP Photo / Julio Cortez Конор Макгрегор с чемпионским поясом после после боя с Эдди Альваресом

Инцидент случился в четверг, 5 апреля, в Бруклине. Макгрегор в компании друзей разбил стекло автобуса с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента американский боец Майкл Кьеза получил порезы, его бой с американцем Энтони Петтисом отменен.

Как сообщается, в компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В итоге Лобов был снят с боя против американца Алекса Касереса, который должен был пройти в рамках UFC-223.

В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Blood&Sweat" Игорь Сидоров высказал мнение, что Макгрегор поддерживает образ "плохого парня", однако это будет иметь негативные последствия для него.

"Это была месть за друга. Нурмагомедову не понравились высказывания друга Макгрегора Артема Лобова в интервью журналисту. Стали выяснять отношения: встретив Лобова в коридоре, Нурмагомедов объяснил ему, что лучше не произносить его имя. Конор Макгрегор вступился за друга. Он ведет себя как "плохой пацан", как "ирландский хулиган". Если кто-то обижает его друзей, то он это воспринимает как личную обиду. Но, безусловно, образ "плохого пацана" – это одно, а проблемы с полицией и с законом – это совершенно другое. Кроме того, многие спонсоры турнира не хотят, чтобы их ассоциировали с участниками, у которых есть проблемы с законом. Скорее всего, это приведет к финансовым потерям. С другой стороны, это готовит почву к бою Хаббиба (Нурмагомедова) с Конором. Многие уже предсказывают, что это будет самый кассовый бой в истории UFC", – сказал Игорь Сидоров.

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