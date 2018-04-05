Мнение: переименовав ВДВ, Киев показал, что ориентируется на проигравших

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017

Верховная рада приняла закон о переименовании ВДВ вооруженных сил Украины в десантно-штурмовые войска. Решение украинского парламента прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов.

Верховная рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании ВДВ вооруженных сил Украины в десантно-штурмовые войска.

Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название – десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут бордовыми – как у НАТО.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Верховной рады о переименовании украинских ВДВ.

"В деле боевой подготовки это им точно никак не поможет. А если посмотреть на то, от каких исторических военных традиций они отказываются, то очевидными становятся непродуманность и проигрышность данного решения. Ориентироваться на те армии, которые во всем проигрывали и российской, и советской армии – это, конечно, в духе нынешней украинской власти. С позиций здравого смысла они должны были бы все-таки ориентироваться на победителей. Но рациональной позиции здесь никакой не просматривается, а просматривается обычная глупость, хотя это уже не вызывает никакого удивления", – считает Денис Денисов.

В конце ноября 2017 года Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ".