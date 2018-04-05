Политолог предположил, зачем Киеву смена формата операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назвал новую дату смены формата операции в Донбассе. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал слова украинского лидера.

Режим "антитеррористической операции" (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны) в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военных действий в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы переходим к другому формату обороны государства", – сказал он журналистам.

Порошенко напомнил, что украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", – пояснил украинский президент, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

Он добавил, что после смены режима возглавлять военную операцию в Донбассе будет руководство Вооруженных сил Украины. "Мной назначен генерал Наев, опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом. И формат АТО ("антитеррористическая операция" – ред.) будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева", – сказал Порошенко.

В марте президент Украины заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что смена формата операции на юго-востоке Украины, по сути, ничего особо не означает, во всяком случае, для установления мира.

"Это только смена вывески, чтобы показать, что Петр Алексеевич (Порошенко) как всегда днями и ночами только и думает о том, как бы установить мир на Украине, заливая кровью Донбасс. Это первое. А второе – это (смена формата операции в Донбассе – ред.) подведение правовой базы под карательную операцию. Так как в рамках АТО, по законам Украины, невозможно задействовать вооруженные силы, а они там (в Донбассе – ред.) действуют и очень даже активно. И с точки зрения украинского законодательства в тюрьму можно пересажать практически всех офицеров ВСУ, которые находятся сейчас в Донбассе. Как и тех генералов, включая, кстати, и Верховного главнокомандующего (Петра Порошенко – ред.), которые отдавали ВСУ приказы", – сказал Игорь Шишкин.

Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

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