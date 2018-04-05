Эксперт: критики "Адмирала Кузнецова" желаемое выдают за действительное

Американские СМИ назвали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" худшим авианосцем в истории. В эфире радио Sputnik военный историк Сергей Ченнык прокомментировал это сообщение.

Американский журнал The National Interest присудил российскому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" первое место в рейтинге "худших авианосцев за всю историю". Свой выбор журналисты объяснили "низким качеством строительства", а также "плохим финансированием".

Другими неудачными авианосцами The National Interest (с пятого до второго места) называет британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (спущен в 1920 году), японский Kaga (спущен в 1921-м) и американский Ranger (спущен в 1934 году).

Тяжелый авианесущий крейсер – "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

С ноября 2016 года по февраль 2017-го корабельная ударная группа, в которую входил "Адмирал Кузнецов", выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik высказал мнение, что оценка, данная "Адмиралу Кузнецову" The National Interest, не соответствует действительности.

"Это попытка выдать желаемое за действительное. Во-первых, "Адмирал Кузнецов" – не авианосец, он относится к классу, который называется авианесущий крейсер. Во-вторых, нельзя забывать, что благодаря этому "худшему авианосцу всех времен и народов", как они его называют, в РФ вообще появилась палубная авиация. Достаточно вспомнить, что класс авианосцев в Советском Союзе не рассматривался вообще как необходимый класс – считалось, что это корабли для захватнических войн, и никогда в них нужды не будет. Но геополитика показала, что такие корабли нужны. Думаю, благодаря тому, что в конце восьмидесятых – начале девяностых годов в Советском Союзе появились авианесущие крейсера класса "Адмирал Кузнецов", мы в ближайшее десятилетие получим лучшие авианосные корабли. Поэтому можно критиковать: да, "Адмирал Кузнецов" не самый лучший корабль. Но он выполнил свою задачу – стал настоящей школой, в которой выковалась морская палубная авиация ВМФ Российской Федерации", – сказал Сергей Ченнык.

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