Аналитик: Британия откровенно опозорилась с "делом Скрипалей"

"Дело Скрипалей" – глумление над международным правом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Аналитик Алексей Панин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что те страны, которые пошли на поводу у Великобритании, понесут репутационные потери.

Дело Скрипалей" – неприкрытое глумление над международным правом, дипломатической этикой и элементарными приличиями, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

"Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации", – заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, "дело Скрипалей" стало предлогом для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, "большинству из которых просто выкрутили руки".

Четвертого марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина и Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Москва ответила зеркально.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

Директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вывод британских военных экспертов разрушил всю логику обвинений официального Лондона в адрес России.

"Британия откровенно опозорилась с "делом Скрипалей". Даже британские источники (хотя сейчас словосочетание "британские источники" – уже повод для шуток) говорили, что на экспертов оказывалось значительное давление, чтобы вынудить их однозначно заявить о российском происхождении яда, которым были отравлены Скрипали. Но это не было сделано, и это был, конечно, удар по всей логике обвинений и всей той гордой истерии, которую Британия демонстрировала в последнее время", – сказал Алексей Панин.

По его мнению, те страны, которые поддались на британские уговоры и выслали российских дипломатов, в итоге понесут значительные репутационные издержки.

"На этом фоне выигрышно смотрятся две группы стран. Первая – это те страны Евросоюза, которые не поддались на эту провокацию и не стали высылать российских дипломатов. Вторая – это те страны, которые поддержали позицию России в ОЗХО. Помимо них, как ни странно, выигрышно выглядят США. Насколько можно понять логику американской администрации, она не исключает возможности восстановления численности российских дипмиссий. Что, впрочем, и понятно, поскольку вся эта история с российской якобы причастностью к отравлению Скрипалей на глазах у всех оборачивается большим "пшиком"", – отметил Алексей Панин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!