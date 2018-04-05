Политик: в изменившемся мире Запад занял "страусиную позицию"

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не добиваться преимуществ за счет России. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков отметил, что многополярный мир диктует правила, которые так не нравятся Западу.

На Западе должны осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно, в одни ворота играть больше не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ", – сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.

Лавров отметил, что РФ никому ничего не навязывает, не заинтересована в конфронтации, но свои интересы будет отстаивать целенаправленно.

"Мы никому ничего не навязываем, не претендуем на исключительность и тем более вседозволенность. Выстраивая отношения с партнерами, неизменно руководствуемся международным правом, признанием центральной роли ООН, уважаем интересы, традиции, самобытность других наций и народов, не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств", – сказал глава МИД РФ.

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков отметил, что Западу нравится жить в привычном мироустройстве.

"Наши западные партнеры на протяжении десятилетий привыкли жить в очень уютном для них мире, когда они "единственная инстанция" для принятия решений, когда они "единственный судья" для оценки событий, а весь мир – для того, чтобы на Западе все было хорошо и красиво. Многополярный мир диктует иную конструкцию. Мощный Китай, возрождающаяся Россия, возможно, другие центры силы подталкивают мир к пониманию и осознанию того факта, что теперь центров принятия решений должно быть несколько. А это значит, что интересы каждого из них должны учитываться, каждый из этих центров силы должен быть услышан", – сказал Николай Стариков.

Однако у Запада своя позиция, продолжил он.

"Запад занимает страусиную позицию: не хочу ничего видеть и ничего знать. Последние события, связанные с искусственным раздуванием "дела Скрипалей", говорят нам о том, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию с целью заставить ее отказаться от собственных национальных, геополитических и других интересов. Заявление нашего министра иностранных дел – попытка взывать к голосу разума. Запад не слышит разум, а видит только собственные интересы", – отметил политик.

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