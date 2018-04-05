Мнение: начав проверку связей Тимошенко с Каддафи, Киев не учел одного

Юлия Тимошенко и Муамар Каддафи во время встречи в Триполи

Юлия Тимошенко и Муамар Каддафи во время встречи в Триполи

На Украине проверяют, получала ли экс-премьер Юлия Тимошенко в 2010 году деньги на свою избирательную кампанию от экс-главы Ливии Муаммара Каддафи. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik предположил, чего тем самым пытается добиться Киев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет информацию, что экс-премьер, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла получить 4 млн евро на избирательную кампанию в 2010 году от экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Ранее одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 млн евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 млн долларов – американские политики, 4 млн долларов – Тимошенко. Арьев попросил НАБУ проверить эту информацию.

"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи", – написал Арьев в среду на своей странице в Facebook.

Также Арьев опубликовал фото ответа антикоррупционного бюро на его депутатский запрос, в котором говорится, что детективы НАБУ начали информационно-аналитическое исследование, в ходе которого запросили дополнительную информацию по вопросу проверки.

Ранее пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что киевские власти таким образом пытаются избавиться от потенциальных конкурентов.

"Принялись за всех, кто потенциально может составить конкуренцию (президенту Украины) Петру Порошенко – (депутата Рады Надежду) Савченко (которую арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве – ред.), Тимошенко, само собой возьмутся за (лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора) Медведчука как спонсора всевозможных оппозиционных проектов… Тимошенко, видите, долго не решались трогать, но если уж пошли на то, чтобы посадить Савченко, то уже никаких "сдержек" у украинского режима – во всяком случае, так посчитали в Киеве – нет. Правда, по-моему, в Киеве не учли, что у Тимошенко все-таки поддержка за рубежом повыше, чем у Савченко, и связей побольше. Ну а тему выбрали вполне модную нынче в Европе – посмотрели, что если по Саркози можно такое, то, значит, можно попробовать и по Юлии Владимировне (Тимошенко)", – сказал Владимир Корнилов.

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