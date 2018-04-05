Эксперт: причина решения Вены по дипломатам – не только отношения с Россией

Вена отказалась высылать российских дипломатов, чтобы поддержать хорошие отношения с Москвой, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik назвал причины, побудивших Австрию занять подобную позицию.

Вена отказалась высылать российских дипломатов, чтобы поддержать хорошие отношения с Москвой. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Великобритания, ряд стран ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Россия зеркально ответила на эти меры и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе… Мы являемся нейтральной страной и штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", – сказал политик.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее объяснила отказ высылать дипломатов нежеланием "сжигать мосты". По ее словам, Вена пришла к такому решению из-за необходимости продолжения диалога. Она также рассказала, что Великобритания пыталась оказать давление на Австрию с целью добиться высылки из этой страны российских дипломатов.

Эксперт-международник, доцент НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах, побудивших Австрию занять подобную позицию.

"Отношения России и Австрии – очень неплохие. Австрия, как мы знаем, является сторонницей снятия санкций с России. Но дело не только в этом. Несомненно, австрийцев возмутили попытки давления со стороны Британии – это первое. Второе, что обращает на себя внимание – это очень интересно – Германии также не удалось убедить австрийского канцлера в необходимости высылки российских дипломатов. И, конечно же, что касается Себастьяна Курца, он в любом случае поступил логично, решив выждать, поскольку Лондон в итоге так и не предоставил убедительных доказательств вины России в отравлении Скрипалей. Сейчас уже очевидно, что эта выдержанность оказалось оправданной… Те же, кто согласился выслать дипломатов, якобы поверили британцам на слово, хотя я и не уверен, что здесь вообще стоит говорит о доверии – скорее речь шла просто о проявлении коллективной солидарности стран НАТО и некоторых им сочувствующих… Австрии, которая является нейтральной страной, чужда эта солидарность. К тому же в сложные времена – а эти сложные времена, похоже, настают – должны быть страны, которые имеют нейтральный статус и способны быть посредниками между сторонами, находящимися в конфронтации. И, как я полагаю, это будет неплохая ниша в будущем для Австрии в случае, если контакты между Россией и западными странами будут затруднены", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. В Британии утверждают, что к отравлению Скрипаля причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества.

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