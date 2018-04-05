Военный эксперт оценил потенциал украинских бронемашин "Атлет"

На Украине начали производство бронемашины "Атлет", власти заявляют о "значительном экспортном потенциале" этой техники. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, чем, по его мнению, все это может закончиться.

"Укроборонпром" начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Атлет", говорится на странице концерна в Facebook. В сообщении отмечается, что машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений.

"Машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях. "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн, которая позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Специальное оборудование позволяет проводить буксировку техники на скорости до 25 километров в час", – пояснили в "Укроборонпроме".

Демонстрационный образец БРЭМ-84 "Атлет" был построен Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова в 1997 году. В 2008-м машина была официально принята на вооружение украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook отметил "значительный экспортный потенциал" "Атлета", который, по его словам, позволит загрузить мощности харьковского завода.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что об экспортном потенциале пока говорить не приходится.

"На Украине периодически появляется информация о том, что там начали производить ту или иную единицу боевой техники, "опережающую аналоги". Но зачастую все это заканчивается ничем. Дело в том, что промышленность Украины, и особенно военно-промышленный комплекс, находится в глубоком упадке: растрачены все мощности, не хватает специалистов. И речь идет не о серийных образцах нового производства, а о показательных – в надежде на то, что кто-то даст на это деньги. Когда на Украине появляется информация о том, что там "есть новые образцы военной техники", то это нужно рассматривать как новый рекламный образец – нашли спонсоров, кто-то заказал партию. Но на рынке вооружений все делается не так. Когда новый образец появляется на рынке, то покупатели смотрят: есть ли он в войсках, как он себя проявил, и есть ли серийное производство. Только тогда речь идет о закупке. Но у Украины пока такого нет", – сказал Алексей Леонков.